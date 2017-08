Les llegendes omplen la ruta hidroelèctrica d’Engolasters

Les llegendes andorranes es van apoderar abans d’ahir a la nit del Camí Hidroelèctric d’Engolasters. Una seixantena de persones van participar a l’activitat que va tenir lloc dissabte a la nit, amb la tradicional visita a la casa de guardes, a l’antic funicular, a la vàlvula de capçalera, a la galeria interior de la presa i a la pròpia presa. Aquest cop, però, va tenir com a novetat que, després de la visita de les guies per explicar les instal·lacions hidroelèctriques d’Andorra, l’actriu i titellaire Assumpta Mercader, va narrar llegendes a peu del llac. Així doncs, Mercader va aportar un plus de misticisme a la visita guiada. Les llegendes que va relatar estaven «relacionades amb l’aigua, fonts, rius, pluja i gel de diversos racons d’Andorra», va explicar l’actriu. Mercader va valorar el fet de poder narrar en un lloc tan «peculiar» i «inversemblant» històries andorranes que han passat de generació en generació. L’activitat va finalitzat amb una pica-pica.

Pròximes visites / La de dissabte va ser la penúltima visita nocturna al Camí Hidroelèctric d’Engolasters que organitza FEDA aquest estiu. La següent tindrà lloc el 31 d’agost, en aquest cas, però, sense llegendes. Així mateix, el 22 de setembre s’organitza la darrera visita nocturna al Museu de l’Electricitat.