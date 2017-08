El Festival Orgue&nd vol arribar a més públic del país

El concert d’orgue i corn alpí de Francesco di Lernia i Carlo Torlontano, que va tenir lloc aquest dissabte a la nit a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, ha posat punt final a la 18a edició del Festival Internacional Orgue&nd. Han estat més de tres setmanes on els assistents han pogut gaudir de vuit concerts i vuit activitats paral·leles, algunes de noves en relació a anys anteriors, com les visites guiades al Centre Històric d’Andorra la Vella amb concert posterior de 30 minuts. De mitjana, als concerts hi han assistit entre 120 i 170 persones, una xifra que ha variat en funció de les dimensions de l’església o l’espai on han tingut lloc. Es tracta d’una afluència que el director artístic del festival, Ignacio Ribas, ha valorat molt positivament i que va en la línia de les darreres edicions. Com a punts a millorar cara la propera edició, en la que ja es treballa, hi ha el d’arribar més a la gent del país i tancar abans la programació del festival, per facilitar als turistes l’organització de la seva estada a Andorra.



Però més enllà de la bona acollida en termes d’afluència, el que més satisfacció causa a Ribas és el retorn positiu que li ha transmès la gent que ha anat als concerts. A més, tots ells tenen «després una idea molt clara del que és l’orgue i les possibilitats que dona», ha destacat Ribas. De fet, aquest és un dels objectius del festival: apropar l’orgue i incitar a la societat al seu descobriment.



Pel que fa a les activitats paral·leles, també han tingut bona acollida. Ribas ha volgut destacar a l’ANA aquelles destinades al públic infantil, per ensenyar-los l’instrument. «És un públic molt agraït, expert, que fan preguntes increïbles», ha celebrat el director artístic del festival.



El corn alpí s’escolta per primera vegada a Andorra / Una vintena de persones van assistir dissabte al migdia a la jornada de portes obertes celebrada a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany. Una jornada que va servir per poder escoltar i presenciar el singular instrument que és el corn alpí, el qual va portar Carlo Torlontano. El músic italià, juntament amb l’organista Francesco di Lernia, van mostrar com es conjuguen els dos instruments, així com algunes peculiaritats històriques i musicals. Ribas va explicar que és la primera vegada que es pot escoltar el corn alpí a Andorra.

El corn alpí és un instrument que se sent a quilòmetres de distància, i que s’utilitzava per enviar senyals, també de perill, va explicar Torlontano. «No és habitual» poder tenir tant a prop el corn alpí, va destacar un dels presents a les portes obertes, Antoni Noguero, que a la vegada va celebrar que, encara que siguin més aviat «desconegudes», és facin activitats culturals d’aquestes característiques a Andorra. Torlontano va fer sonar la potència del corn alpí, per conjugar-la amb el so de l’orgue de Sant Pere.