De la Casa venç en turismes a la Pujada a Castrillon

Gerard de la Casa tènia una espina clavada des de fa aproximadament un any. L’edició 2016 de la Pujada a Castrillón (Astúries) va ser l’única en tota la temporada que no va poder acabar malgrat iniciar-la amb excel·lents sensacions. Un any després, el pilot andorrà, al volant del Seat Còrdova WRC, es va prendre la revenja. Va completar una espectacular actuació que el va situar en el esglaó més alt de la classificació final dels Turismes i a la tercera plaça de l’absoluta, solament superat pels CM més ràpids del campionat asturià.



Les previsions climatològiques per al nord d’Astúries eren de pluja i van encertar. Els entrenaments es van celebrar enmig d’un ruixat que van evitar els que van sortir en les primeres posicions. A partir d’aquest instant la situació va millorar i les dues últimes pujades de carrera es van poder córrer amb l’asfalt sec i així, De la Casa no va tenir pietat; va ser el més ràpid entre els turismes en cadascuna de les pujades i l’únic a baixar dels cinc minuts en la suma dels dos millors cronos, que eren els que es tenien en compte en la classificació final.



«Malgrat haver d’improvisar, hem aconseguit el nostre objectiu que no era un altre que completar el treball que l’any passat va quedar a mig fer. És una pujada molt bonica, m’agrada molt i em sento còmode en el recorregut encara que els rivals exigeixen molt i no hi ha un moment de respir», va manifestar el pilot andorrà.

Sobre els CM, De la Casa és conscient de que són millor cotxes: «Fer-los front amb un turisme no és fàcil, però cal intentar-ho. A l’última pujada de carrera, quasi aconseguim superar a Castro, ens hem quedat a menys de 4 dècimes».



Ara toquen un parell de setmanes de descans al calendari. La propera cursa per al pilot de Baporo serà de nou a Astúries, la Pujada al Sueve prevista per al 10 de setembre vinent.