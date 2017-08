Liñan guanya la segona cap de sèrie al Mundial d’Egipte

Naiara Liñan va fer bons els pronòstics al Mundial cadet que es va disputar ahir a Egipte i va sortir victoriosa a la primera ronda de la categoria de -37 kg. El que ningú esperava és que al següent combat, contra la segona favorita al títol, també acabés celebrant un triomf que molt pocs andorrans en la història d’aquest esport hagin pogut fer. Més d’aquesta manera.



La representant andorrana, cap de sèrie número 15, va superar la lluitadora de Xina i Taipei Yu-Chen Chen per un ajustat 11-10. A la segona ronda, els vuitens de final, es va creuar amb la segona favorita, la brasilera Anna Gonçalves, i després d’una exhibició es va tornar a imposar per un contundent 19-8. Ja als quarts de final, després de l’enorme esforç fet, no va poder amb la turca Azra Cabus, setena favorita, que acabaria fent-se amb la medalla d’or.



Per contra, l’altre representant andorrà, Biel Ruiz, va caure a la primera ronda en la categoria de -57 kg. L’andorrà, cap de sèrie número 12, va plantar-li cara al cinquè favorit, el polonès Lukasz Cudnoch, però va perdre 12-5.



