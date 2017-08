Notícia El Cadí La Seu es reforça amb l’aler argentina Andrea Boquete La jugadora, de 26 anys, se suma a l’equip urgellenc a l’inici de la pretemporada Andrea Boquete en un partit amb la selecció argentina. Autor/a: FIBAPRESS

El Cadí La Seu suma un fitxatge d’última hora de cara a l’inici de la temporada 2017-2018. El Sedis ha comunicat la incorporació de l’aler internacional argentina Andrea Boquete. Amb 26 anys i amb una alçada d’1,80, Boquete havia jugat anys enrere a la Lliga Femenina-2 i, concretament, la temporada 2009-2010 va debutar a la competició espanyola amb el Bembibre.

La nova jugadora del Cadí és des de fa anys, segons han indicat des del cos tècnic del Cadí, un dels referents del seu país i en aquest nou projecte es trobarà amb una altra jugadora de la selecció argentina, Macarena Rosset. Durant els darrers anys ha jugat en equips com ara el Presidente Valceslau del Brasil i enguany ha disputat la lliga argentina amb l’Estrella de Berisso, equip amb el qual ha fet una mitjana de 15 punts i 8,2 rebots per partit, una de les millors estadístiques de la competició, informa Ràdio Seu.

Boquete ha format part dels combinats de l’albiceleste U19, amb els quals va disputar dos Mundials, i també de l’absoluta, on és fixa des de 2010. A l’Americup 2017 ha ajudat la seva selecció a obtenir la medalla de plata.