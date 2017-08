Altimir defensa que els sous han d’arribar a nivells d’abans de la crisi

El president de la Confederació Empresarial Andorrana, Xavier Altimir, va reconèixer que amb la crisi econòmica s’han abaixat els sous. Per això, va opinar ahir que s’hauria de tornar a «estabilitzar» els salaris d’acord a nivells anteriors a la crisi. A més, va afegir que les empreses han de tenir els seus treballadors contents i, per tant, més enllà de crear un bon clima laboral, també haurien de crear unes condicions laborals òptimes. «Si volem tenir content el treballador, se l’ha de retribuir segons la seva qualificació», va exposar Altimir.



Ara bé, va remarcar que els sous s’incrementaran quan les companyies es recuperin. «Els sous es tornaran a pujar, si els mercat torna a funcionar i les empreses tornen a guanyar diners», va expressar Altimir. Així doncs, va emfatitzar que «si les empreses guanyen diners, hi haurà bons sous».

El president de la CEA va relatar que abans de la crisi hi havia salaris òptims perquè hi havia oferta de feina i poca mà d’obra. Per això, es van crear condicions atractives i la gent podia anar canviat de feina. «Hi havia més oferta de feina que demanda», va puntualitzar Altimir.



Ara, va destacar, estem en un context similar i va exposar que falta mà d’obra en el mercat laboral. Per això, va dir que el Principat ha de canviar la seva imatge i tornar a ser atractiu per captar treballadors. En aquesta conjuntura, Altimir va argumentar que perquè una persona deixi el seu lloc de feina i de residència per venir a Andorra, ha de tenir uns incentius. «Les condicions han de ser avantatjoses perquè la gent torni a estar interessada a venir al país», va ressaltar el president de la CEA.



Però més enllà de les condicions laborals, també va exposar que el Principat pot oferir altres incentius com per exemple una bona educació amb tres sistemes diferents; que és un país segur i amb bona qualitat de vida; o un lloc de muntanya on fer activitats a l’aire lliure i òptim per a famílies.

Facilitat de quotes / D’altra banda, també va defensar que s’haurien de donar més facilitats de quotes perquè els ciutadans de la Unió Europea puguin venir a treballar al Principat, especialment de França, Espanya i Portugal, països amb els quals Andorra té un conveni de seguretat social. «No és fàcil portar gent», va subratllar Altimir.



Una altra de les mesures que va suggerir és que s’haurien de donar facilitats a l’hora de llogar pisos perquè va valorar que estan cars i, especialment, en relació amb els sous actuals.



El president de la patronal opina que la forma de calcular el sou mitjà desafavoreix als autònoms / El president de la CEA es va mostrar en desacord amb el càlcul que es fa des de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) del sou mitjà i que creu que perjudica els autònoms. El mes de maig aquest es va situar en els 1.995 i Altimir defensa que està «inflat» perquè aquí es té en compte retribucions, pagues extres o altres conceptes que ajuden a incrementar-lo, però que, realment, no es correspon amb el sou mitjà que perceben la majoria dels treballadors. «El salari mitjà està bastant per sota», va considerar Altimir.



Es dona el cas que a Andorra els autònoms fan la seva aportació en relació el salari mitjà que calcula la seguretat social. De fet, un autònom aporta un 10% a la branca general i un 12% a la branca de jubilació del sou mitja, independentment dels diners que ingressi per la seva activitat.

Per això, Altimir va considerar que això «està desajustat» . En aquesta línia, va indicar que el sou mitjà s’hauria de calcular en relació al sou del treballador sense tenir en compte les retribucions.