Notícia Love it presenten el seu primer treball a Escaldes El tercet omple de versions ‘gipsy jazz’ la plaça Coprínceps El trio Love it, ahir al concert a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. Autor/a: Maricel Blanch

El trio Love it, format per Carina Ventura a la veu, Hèctor Pérez a la guitarra i Landry Riba al contrabaix, va oferir ahir un concert a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany, en el marc del cicle Músiques del món.



El grup creat al 2014 aprofitava per presentar el seu primer treball d’estudi –que veia la llum ahir precisament–, basat en el seu característic estil gipsy jazz sense perdre els matisos propis de l’swing, després de participar en una trentena de concerts l’any passat.



El públic de la plaça escaldenca va vibrar amb versions de Lady Gaga, Michael Jackson, Rihanna, Deep Purple o The Doors adaptades al manouche, nom que també rebia l’estil musical a la França dels anys 40, país i època en què es va popularitzar.



El 25è Músiques del món comptarà avui amb el nou treball en solitari de Lluís Cartes i arribarà a la seva fi demà amb Quim Salvat.