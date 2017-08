Salut Mental mostra preocupació pels temps d’espera dels adults

La cap del servei de Salut Mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, Gemma Garcia, es mostra «preocupada» per la llista d’espera que hi ha actualment per atendre adults en la seva àrea, i és que el temps que un pacient pot esperar per obtenir una cita oscil·la entre un o dos mesos, sempre que no es tracti d’una emergència. Segons informa l’ANA, Garcia destaca que estan mirant com es pot solventar aquesta situació i es mostra optimista perquè –amb la implicació de totes les parts– es pugui encaminar l’espera cap a un termini de temps més breu.



La doctora remarca que el «problema» és que no hi ha «cap filtre, perquè l’única salut mental conveniada és la pública» i hi ha moltes persones que per motu proprio decideixen demanar atenció a aquest servei. A més, destaca que el que han d’entendre aquestes persones és que «cal una derivació».

En aquest sentit, Garcia assegura que això seria «la manera de prioritzar, de saber el que és greu i el que no», i afegeix que aquesta decisió no pot ser una tasca que depengui de l’administratiu que s’encarrega de controlar les visites. Per tot, especifica que «la població ha d’entendre que cal filtrar una mica».

Metge referent / D’altra banda, la responsable del servei es mostra optimista amb els canvis que pot suposar la posada en marxa del metge referent. Tanmateix, tot i la contenció pressupostària, remarca que abans de contractar nou personal –que seria una de les necessitats per atendre adults, ja que en menors la situació és millor– se’ls ha «demanat endreçar el que tenen» de tal manera que es puguin «optimitzar» els recursos, la qual cosa pot suposar ja una millora.

Per tot, Garcia creu que amb una reorganització dels recursos de Salut Mental, el metge referent que es vol impulsar des del Ministeri de Salut i la col·laboració dels pacients, la llista d’espera del seu servei es poden anar escurçant. Tot i això, segons afegeix Garcia, caldrà avaluar quant personal és necessari per reforçar aquesta àrea.

Malalts crònics / Més enllà de les llistes d’espera, la responsable també creu que en l’àmbit de la Salut Mental una de les «línies estratègiques» és tenir els aspectes relacionats amb la cronicitat «més controlats i atendre usuaris més a prop de la societat», és a dir, reforçar l’atenció del malalt crònic.

En aquest sentit, un dels punts que proposa Garcia és fer més intensa la cura a aquests pacients a través d’infermeria de consultes externes, «veient-lo sovint, fent psicoeducació i control de la medicació». Per aquest motiu, també defensa que es pugui crear un servei de rehabilitació comunitària d’adults en línia del que s’ha posat en marxa per als més joves.

Recursos assistencials / Pel que fa als recursos assistencials, Garcia posa en relleu que a hores d’ara disposen de sis places en pisos amb suport i que hi ha un grup de pacients que encara no tenen al seu abast recursos assistencials adequats. Per aquesta raó, considera que l’atenció a aquests malalts crònics passa per disposar de residències assistides o pisos amb suport perquè la persona pugui viure en societat al seu entorn habitual.

Un altre dels aspectes que defensa l’experta és la creació de grups de suport. La doctora detalla que es tractaria de fer que altres persones que han tingut algun problema mental puguin ajudar els altres malalts.