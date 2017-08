Notícia La companyia Tabú ofereix un teatre musicat en ONCA Bàsic L’espectacle, demà a les 22 hores, està basat en contes eròtics Imatge promocional de Tabú. Autor/a: Crèdit Andorrà

La companyia Tabú, liderada per la viola de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), Laia Capdevila, i l’actriu i dramaturga Ariadna Pastor, actuarà demà a les deu del vespre a la placeta d’Engordany amb la proposta titulada La perdiu és de qui la caça. Així ho informava ahir l’ONCA, entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà. L’espectacle, organitzat pel Comú d’Escaldes-Engordany, es farà en format ONCA Bàsic en el marc de les Nits d’estiu als museus.



La perdiu és de qui la caça, peça dirigida per Montse Bonet i musicada originalment per Òscar Vilaprinyó, és un espectacle de teatre i música basat en contes eròtics. Capdevila i Pastor endinsaran al públic en un viatge en què el relat i la música s’entrellacen, parlen i es fusionen a través de les Mil i una nits i el Decameró de Boccaccio. Segons Capdevila, «volem explicar-vos contes eròtics, divertits, emocionants i màgics, contes plens de passió i enganys, de violència i elegància, d’enginy i humor, per fer-vos riure i pensar. Per fer-vos sentir vius, perquè feu volar la imaginació, perquè navegueu, lluiteu, balleu i us exciteu amb nosaltres. També volem parlar-vos de les dones, fer-les protagonistes i apel·lar al seu enginy, la seva determinació, la seva força i, sobretot, al seu plaer. Apropar-vos les paraules dels pobles antics i deixar la resta en mans de la vostra imaginació. Ens proposem embarcar-vos en un viatge en què la música i la paraula van plegats, Orient i Occident es troben en una explosió de colors i olors, i l’humor i la sensualitat prenen les regnes».



Dos reis cornuts, una noia condemnada, tres esclaves juganeres, un monjo perspicaç, un barril molt útil o una princesa aventurera només són alguns dels personatges que s’enamoraran, es barallaran, s’arriscaran i moriran al so de la viola demà al vespre.



L’actuació de Tabú anirà precedida d’un recorregut per Engordany que permetrà als participants descobrir els racons més amagats de la localitat, a més d’una passejada per l’Andorra de principis del segle passat, informa l’ANA. L’activitat començarà a les 20.30 hores.