La depressió encapçala la llista

Tal i com detalla l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la depressió «és la principal causa de problemes de salut i discapacitat en tot el món». I és que segons les últimes estimacions publicades per l’organització, més de 300 milions de persones viuen actualment amb depressió. A més, la malaltia ha crescut gairebé un 20% en els darrers 10 anys i es preveu que de cara a un futur el seu augment sigui encara major.



La proliferació d’aquesta malaltia es deu al fet que pot «afectar a qualsevol persona» i que hi ha milers de factors que poden influir en el seu desenvolupament, segons detalla l’OMS. Per tant, no té un fre específic. A més, en el pitjor dels casos, la depressió pot provocar el suïcidi. Tot i això, des de les organitzacions i centres de Salut sempre es recorda que la depressió es pot prevenir i tractar. Malgrat que la depressió sigui una de les malalties mentals més coneguda i visible, n’hi ha moltes altres que també copsen el dia a dia dels ciutadans i que van creixent, tot i que en menor mesura. Com és el cas del trastorn afectiu bipolar, que afecta al voltant de 60 milions de persones a tot el món. Se sol caracteritzar per l’alternança d’episodis maníacs i depressius separats per períodes d’estat d’ànim normal.

També podem trobar l’esquizofrènia o altres psicosis del mateix àmbit, que afecten al voltant de 21 milions de persones de tot el món. O la demència, que es calcula que actualment la pateixen més de 47,5 milions de persones.