La Guàrdia Civil enxampa dos cops una dona amb tabac de contraban

La Guàrdia Civil va decomissar a dos ciutadans francesos un total de 2.900 paquets de tabac andorrà valorats en 13.740 euros entre el 25 i 26 d’agost, segons un comunicat que va publicar ahir aquest cos. En concret, la mercaderia es va localitzar en tres operacions diferents, en la qual es va utilitzar un menor per passar desapercebuts.



La primera intervenció es va realitzar el divendres passat a les 19.35 hores a la duana de la Farga de Moles. En aquest cas, es va inspeccionar un turisme de marca Peugeot, amb matrícula francesa, que estava ocupat per tres persones. En aquest cas, es va localitzar amagats en els seients de darrere i en els seus respatllers un total de 680 paquets de tabac de diferents marques, així com 990 grams de picadura de tabac. Tot plegat, amb un valor d’uns 3.151 euros. A partir d’això, es va procedir a identificar i denunciar la conductora del vehicle, una noia de nacionalitat francesa de 25 anys.

Segona operació / Però aquest no és l’únic cop que els van enxampar amb tabac de contraban. Hores més tard, a les 23.40 hores es va inspeccionar una altra vegada aquest vehicle a l’N-260, sortida cap a la Seu d’Urgell. En aquest cas, el vehicle estava ocupat per la dona denunciada anteriorment, així com un menor. «Suposadament l’utilitzaven per a la realització de l’activitat il·lícita de contraban, intentant que amb la presència del mateix en el vehicle difondre les menors sospites», va detallar la Guàrdia Civil en el comunicat. Aquesta vegada, en els seients del darrere i en els seus respatllers es van localitzar mil paquets de tabac de diverses marques i valorats en uns 4.771 euros.



Com que els agents van observar que faltava la tercera persona, que estava a la duana, van començar a inspeccionar la zona per trobar-la. Finalment, a les tres de la matinada del 26 d’agost, van localitzar-la prop d’on estava el vehicle en una tenda de campanya de la denunciada, amagada entre la mala herba i amb eines de càmping. En aquesta ocasió, van trobar emmagatzemats en aquest lloc 1.220 paquets de tabac que tenen un valor de 5.435 euros.



Per aquets fets, la Guàrdia Civil va decomissar el tabac, així com el vehicle amb el qual es va perpetrar el contraban, segons va subratllar el cos en el comunicat.