Els musulmans temen que els atemptats comportin islamofòbia

Els musulmans temen que els atemptats acabin comportant que hi hagi una islamofòbia. Així ho va expressar ahir el president del Centre Cultural Islàmic, Rachid Cherkaoui. De fet, va explicar que després de cada atemptat, com els de París el novembre del 2015 o els del passat 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, el col·lectiu musulmà surt repercutit. «Veus que la gent et mira amb la mirada allunyada; que passes, fan comentaris i no és agradable; o miren amb recel les dones que porten vel», va lamentar Cherkaoui, que hi va afegir: «Això fa mal».



De fet, va assegurar que en els països àrabs grups terroristes com Estat Islàmic estan fent atemptats i assassinen musulmans, mentre que a Europa també ho fan, però d’una manera diferent. «Aquí ens volen matar d’una manera indirecta. Fan atemptats en el nostre nom. Així trenquen la convivència i incrementen la islamofòbia», va destacar Cherkaoui. A més, va assegurar que per a la comunitat musulmana és un «xoc» cada cop que hi ha aquest tipus d’atemptats perquè «l’Islam és una religió de pau i d’harmonia, que no fa diferència amb persones d’altres religions». En aquesta mateixa línia, va expressar que el que vol aquest col·lectiu és poder viure amb harmonia i pau a Andorra o als països que els han acollit.

Manifestació de Barcelona / Cherkaoui va explicar que va assistir, amb quatre companys més del Centre Cultural Islàmic a la manifestació que va tenir lloc dissabte a Barcelona per commemorar les víctimes dels atemptats del 17 d’agost. «Hem de ser solidaris amb tota la gent de Catalunya i amb la comunitat musulmana», va assenyalar Cherkaoui. Així doncs, va afirmar que va ser una manera de mostrar als catalans que el col·lectiu musulmà està amb ells i els hi dona el seu suport. «Els hi vam dir a la gent de Catalunya que tots junts fem força per la pau i el més important és el respecte entre els uns i els altres», va assenyalar Cherkaoui, que hi va afegir que els ciutadans s’han de donar suport els uns als altres independentment quines siguin les seves creences. Assistint a la manifestació, Cherkaoui va expressar que van voler «defensar la pau» i condemnar els atemptats. «Qualsevol persona que fa mal a un altre ésser humà en nom de la religió, no té religió, és un ésser inhumà», va sentenciar el musulmà.