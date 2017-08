Comencen les obres del ràfting de Sant Julià

El Comú de Sant Julià de Lòria va confirmar ahir que les obres del riu Valira per fer l’activitat de ràfting «ja s’estan duent a terme» i que s’espera que puguin estar enllestides abans de finalitzar l’any. A més, un cop s’acabin els treballs, «es farà una prova pilot» per comprovar que tot estigui en les condicions adients, segons va destacar ahir el conseller d’Obres i Urbanisme lauredià, Joan Vidal. Per tant, el servei no es podrà començar a donar fins –com a mínim– l’any que ve.



Una única oferta / Precisament, el departament d’Obres i Urbanisme del comú lauredià va analitzar ahir l’oferta de l’única empresa que s’ha presentat al concurs per a la prestació dels serveis de la pràctica del ràfting al riu Valira.



Segons van informar des de la corporació, la part administrativa de l’oferta està completa i en aquest sentit es dona el vistiplau a l’empresa RACA SLU com a possible gestora del servei de ràfting. Tot i això, aquest ha estat només un primer pas, ja que ara haurà d’analitzar la proposta el comitè tècnic, que s’encarregarà d’estudiar més a fons tota la documentació. Per tant, l’únic que s’ha fet a hores d’ara ha estat comprovar que totes les dades i informacions que es demanaven estiguessin al dia.

Subministrament d’envelats / El comú de Sant Julià també va obrir ahir els sobres de les ofertes presentades per al subministrament, muntatge i desmuntatge dels envelats als terrenys del Prat Nou i Prat Gran. Novament, només s’ha presentat una empresa (Envelats Vall) i l’import final adjudicat ha estat de 65.403 euros. En total, l’empresa haurà d’instal·lar i subministrar dues carpes de 3.000 metres.