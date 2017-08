Èric Bartolomé dirigirà el filial del MoraBanc Andorra

Un sabi del bàsquet com és Èric Bartolomé ha estat l’escollit pel BC MoraBanc Andorra per dirigir el filial, que milita a la lliga EBA.



Com cada temporada des que l’equip que dirigeix Joan Peñarroya milita a la Lliga Endesa, l’objectiu del B no és un altre que el de fer menys dur fer el pas dels jugadors de la categoria júnior a l’absoluta. «És important mantenir la categoria, però els resultats no són cap objectiu prioritari, sobretot en el dia a dia», va apuntar el nou tècnic tricolor. «Es tracta d’un equip que està al servei del sènior i cal que el màxim de jugadors estiguin preparats per si són convocats».



És el cas, per exemple, de Nicola Maric o Hugo Bartolomé –el seu nebot, per cert–, que en el seu dia ja van ser reclamats per Peñarroya i ja han tingut algun minut a l’ACB. L’exemple perfecte, però, és Guille Colom, que es va formar a les categories inferiors del BC Andorra i que ja és jugador del primer equip a tots els efectes: «Ell va participar fa tres anys d’aquesta escala, a la qual ara està Hugo Bartolomé. L’EBA és una categoria complicada i nosaltres tenim jugadors joves de casa i alguns fitxatges de fora amb la intenció de que també puguin arribar a debutar amb el primer equip», va exposar el director general del club, Francesc Solana.

UN NOM QUE SÓNA FA ANYS / Xavi Luque, coordinador de la base, creu que Èric és l’home ideal per dirigir el filial. De fet, ja fa anys que al club tenen clar que podia ser un ferm candidat a aquesta banqueta. «Hem de donar opció als entrenadors de la casa i a ell sempre l’hem vist capaç. Ha apostat per formar-se com a entrenador, l’any passat ja va ser el segon ajudant del B i ja el veiem preparat per tancar el cercle formatiu».



El tècnic es va mostrar «content» per la plantilla «amb talent» que té. La formen de moment onze jugadors: Víctor Aguilar, Dot Martí, Sandro Gacic, Hugo Bartolomé, Xavier Isern, Toi Gabriel, Emilio Quemada, Aarón Guzmán, Nicola Maric i els júniors Àlex Peral i Albert Pons. A més, el club busca un interior per acabar de confeccionar la plantilla i tindrà a prova durant uns dies el jugador de Costa de Marfil Amadou Coulibaly. Serà la cirereta del pastís a una plantilla que no vol patir tant com la temporada passada per la salvació: «Es va establir una dinàmica de derrotes que porten a situacions complicades de reconduir. Treballar amb la victòria és més fàcil i esperem que això acompanyi l’equip a nivell emocional», va tancar Bartolomé.