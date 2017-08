El Club Vòlei Andorra reconstrueix el sènior i competirà a la Segona Catalana

El Club Vòlei Andorra torna a bategar. Fa gairebé tres temporades, a l’octubre del 2014, que l’entitat que presideix Nacho Maset no va tenir un altre remei que fer desaparèixer el seu equip sènior per la presumpta estafa del què aquell mateix estiu es va convertir en el seu patrocinador principal, Worley, que pretenia fer un super equip com així va fer, però que finalment no va posar els diners que havia promès i va provocar la fallida. El que era l’entrenador llavors –i des del 1997, de manera ininterrompuda–, Lluís Hillaire, va anunciar mitjançant un comunicat: «El CV Andorra té l’alegria de comunicar la formació, tres temporades després, de l’equip sènior masculí que iniciarà el seu camí competint a la Segona Divisió sènior masculina de la Federació Catalana de Vòlei».



Aquest rotatiu va tractar durant tot el dia de comunicar-se amb algun portaveu del club, però ningú va donar resposta. Amb tot, l’escrit enviat al mitjans de comunicació sí que aporten algun detall de com serà el retorn d’una entitat que a finals del segle passat i la primera dècada del XXI va estar a l’elit del vòlei espanyol i fins i tot va jugar competició europea.



La Segona Catalana vindria a ser la cinquena divisió i per sota, a nivell federat, només té la Tercera Catalana. Això permetrà agafar rodatge al gruix de jugadors, ja que segons es detalla: «L’objectiu de la creació d’aquest equip és donar continuació en la seva formació als jugadors del planter que han passat a edat sènior». En aquesta situació hi ha quatre jugadors, que aniran acompanyats d’entre cinc i sis jugadors més en edat juvenil i la tornada d’exjugadors del club que aportaran la seva experiència». Un d’ells, ja confirmat, és Geni da Silva i l’altre, a l’espera de la confirmació oficial, és el brasiler Daniel Mininel Pequenho.



El nom de Geni està vinculat al CV Andorra des de fa dues dècades. Ell va ser el líder a l’època daurada.Pequenho, de la seva banda, va ser fitxat quan l’equip estava a Superlliga però ja estava en decadència. Tots dos formen part de l’estructura tècnica de les categories inferiors, el cadet i el júnior, que van ser sotmesos a un projecte per aconseguir fer reviure el sènior. Ara això ja és una realitat i, fins i tot, durant aquest temps el club també ha donat altres passes endavant, com la creació del cadet femení, que ja ha estat inscrit a la Lliga Preferent Catalana.

El CV Encamp, dues categories més amunt

Amb la magnífica notícia de la recuperació del CV Andorra sènior, el Principat comptarà amb dos equips a la lliga espanyola. L’altre equip en qüestió és el CV Encamp, que va ser fundat l’estiu del 2014. Amb l’extinció de l’equip d’Hillaire, el gruix de jugadors van passar-se al club encampadà, que ha viscut ascens rere ascens i per al curs 2017-2018 iniciarà una nova aventura a la Primera Nacional, dues categories per sobre dels seus col·legues de la capital.

Sergi Segado continuarà com a entrenador i un any més tindrà una plantilla de luxe amb jugadors com Cristian Salvador, Gerard Torralba, Hèctor Garcia, David Castillo, Ivan Lanza, Borrego o Carlos, entre d’altres. Amb tot, el tècnic va assenyalar ahir que l’objectiu és consagrar-se en la categoria: «Tinc jugadors que han jugat la Superlliga però els noms no regalen res. La temporada és llarga i hem d’entrenar i treballar a diari si volem demostrar el potencial que tenim».

A Primera Nacional, el CV Encamp es trobarà amb equips com el Balàfia, el Barberà o el Prat, per a Segado els candidats a l’ascens de categoria, tot i que segons apunta: «Ells ens miren amb respecte i saben que som un equip que pot donar molta batalla i estar a dalt. Ja es veurà. Nosaltres tenim ganes ja de començar però encara no hem debutat en aquesta categoria i ara no seria adequat parlar d’ascens».

La temporada començarà per als encampadans el 23 de setembre amb la disputa de les semifinals de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana i el debut a la competició domèstica serà el 7 d’octubre, a casa davant l’AE Aula.

L’Àgora CV Valls debutarà amb l’Orlandai a Tercera