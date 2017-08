El campió de les últimes quatre lligues es veu com el rival a batre

En un parell de setmanes arrencarà la nova temporada al futbol andorrà amb la disputa de la Supercopa. Allà hi seran la UE Santa Coloma com a campió de la Copa Constitució i l’FC Santa Coloma, campió de les quatre últimes lligues que, Richard Imbernon no ho dubta, serà el rival a batre: «Els rivals voldran trencar la nostra hegemonia (…). La gent comença a estar farta de nosaltres i hem d’estar més preparats que mai», va apuntar ahir l’entrenador.



El cos tècnic té la satisfacció de comptar amb una plantilla de plenes garanties. Les altes i baixes s’han compensat amb un onze tan competitiu com en anys anteriors i, a sobre, amb moltes més solucions a la banqueta. És per això que l’aspiració és lluitar de nou per tots els títols.



Ja no seran al vestidor Silverio (Lusitans), Joel Martínez (Inter d’Escaldes), Matos (FC Encamp) i Capdevila (retirat) i per contra pugen al primer equip els jugadors del filial Josete i Joel i s’ha fitxat Andrés (UE Engordany), Juli Sánchez (UE Santa Coloma), Cisteró (FC Andorra), Moisés San Nicolás (Lusitans)i l’extrem Juanma (Rapid de Bouszas). Aquest últim comença la seva aventura a Andorra recomanat pel seu compatriota gallec Quique Cubas, que aquest estiu ha jugat la Champions amb els colomencs i està encantat amb el projecte: «Aquí el nivell és molt alt, el que s’adormi ho tindrà difícil per jugar», va advertir. Moisés, tot un internacional tricolor, arriba al campió de Lliga com un fitxatge de renom, però ell va optar ahir per la humilitat a l’hora de valorar la seva incorporació: «És una oportunitat venir a un club que ha guanyat les quatre últimes lligues i a sobre jugar amb Ildefons Lima; amb algú com ell al costat sempre es pot milllorar».



Amb el primer partit ja visible a l’horitzó, Richard Imbernon va deixar clar que amb el que té, li és suficient per afrontar el seu cinquè any a la banqueta del gran favorit per aconseguir la maneta de lligues consecutives: «Fins que no es tanqui el mercat de fitxatges no es pot assegurar res, però en principi la plantilla està tancada», va deixar clar Imbernón.

Serà el VallBanc fins el 2019

L’FC Santa Coloma va presentar ahir les equipacions per a la temporada 2017-2019, de nou Joma i amb un patrocinador nou que es pot llegir al pit de la samarreta (a la imatge, amb Ilde Lima, Moi i Juanma). L’FC Santa Coloma serà el Vall Banc per a les pròximes dues temporades, com així van confirmar ahir les dues entitats.