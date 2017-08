Notícia L’Agència Tributària de Catalunya obre dilluns La delegació de la Seu d’Urgell tindrà punts de suport a Tremp i Vielha La nova oficina de l’Agència Tributària de Catalunya a l’Alt Pirineu, ahir.

L’Agència Tributària de Catalunya ja tindrà oficina pròpia a l’Alt Pirineu i Aran a partir de la setmana vinent. Aquest proper dilluns obrirà portes la delegació que el Govern ha habilitat al centre de la Seu d’Urgell per atendre els contribuents pirinencs, i que està ubicada al carrer de la Germandat de Sant Sebastià número 10, al costat del carrer de Llorenç Tomàs i Costa.

La delegada de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Maria Rosa Amorós, va visitar ahir la nova instal·lació, tenint en compte que el personal contractat per al servei ja comença a preparar aquesta setmana la posada en marxa. Amorós considera «molt il·lusionant» la creació d’aquesta oficina per un doble motiu. D’una banda, perquè aporta un nou servei a la regió per tal que els seus habitants no hagin de sortir del Pirineu per fer aquests tràmits. I de l’altra, perquè el Govern consolida l’estructura necessària per, si s’escau, poder assumir plenes competències en la recaptació i gestió de tributs, informa RàdioSeu.

En aquest sentit, Amorós va apuntar que en l’elecció de la Seu s’ha tingut en compte els criteris de nombre d’habitants i d’activitat econòmica de la ciutat, però que, a més a més, l’oficina comptarà amb dos punts de suport, a Tremp i a Vielha, per oferir un assessorament més proper als habitants del Pallars Jussà i Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran. També s’estudia que els tècnics facin desplaçaments puntuals durant l’any per atendre els usuaris de poblacions com ara Puigcerdà i Sort.

El coordinador de la nova oficina, Pau Sans, va detallar que arrencaran amb una plantilla de set persones, tot i que la instal·lació està preparada perquè hi treballin fins a 11 tècnics, en funció del volum de feina. De la seva part, els punts de suport de Tremp i Vielha comptaran amb dos tècnics cadascun. Molts dels empleats provenen de les oficines liquidadores dels Registres de la Propietat, «gent amb experiència, ben formada, preparada en la matèria i que ja han treballat prèviament amb el programa que s’utilitzarà», va explicar.

L’equipament té un espai de 268 m2. Les seves funcions seran la recaptació executiva dels contribuents que tinguin deutes pendents amb l’Administració, com ara sancions de trànsit o deutes amb els ajuntaments; i la gestió directa i completa dels impostos cedits, per exemple transmissions patrimonials (ITP) i actes jurídics documentats, o successions i donacions, que actualment liquiden, a part de l’ATC, els registradors de la propietat.