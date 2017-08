El Govern, satisfet amb el material recollit per les deixalleries mòbils

El Departament de Medi Ambient del Govern fa un balanç positiu del material que s’ha recuperat mitjançant les deixalleries mòbils. El passat 30 de maig, el Govern va lliurar als comuns vuit deixalleries mòbils per apropar la recollida selectiva als ciutadans, en el marc del Pla nacional de residus. Tres mesos després de posar en marxa aquesta acció, el balanç que se’n fa des de Govern «és molt positiu», ja que es posa en relleu que el servei ha tingut «molt bona acollida entre els ciutadans i ha permès recuperar una gran quantitat de residus», van indicar fonts del Departament de Medi Ambient.



També van destacar que aquesta iniciativa ha afavorit que totes les deixalleries mòbils rebessin residus que han pogut ser recollits de manera selectiva, uns materials que, d’altra manera, «podrien haver acabat a la brossa comú», segons assenyalen des del departament de Medi Ambient del Govern. En aquest context, s’han recuperat 367 unitats de fluorescents, bombetes i LEDs; 55 unitats d’aerosols; 122 quilograms d’olis vegetals; 140 quilograms de piles i bateries; 103 unitats de radiografies; 82 quilograms de petits electrodomèstics; i 87 unitats de tòners i altres elements informàtics.



Per parròquies / Cal destacar que a la majoria de parròquies s’han recollit una mitjana de 50 unitats de fluorescents i bombetes, amb valors entre els 107 de Sant Julià de Lòria i els 10 d’Andorra la Vella, on aquesta deixalleria es va posar en funcionament al mes de juliol, com a Encamp.



Respecte als aerosols, les xifres han estat més dispars i, mentre que a Canillo i Sant Julià de Lòria no s’ha recollit cap unitat, a Encamp i Ordino han arribat a les 20.

Pel que fa als olis vegetals també hi ha hagut un comportament dispar, variant entre els 0,45 quilograms recuperats a Encamp i els 54 de Canillo, amb una mitjana a la resta de parròquies d’uns 13 quilos.



Quant a les piles, les xifres són similars a totes les parròquies amb una mitjana d’uns 20 quilograms, a excepció d’Andorra la Vella, on només s’ha recollit un quilo.

Pel que fa a la recollida de radiografies, mentre que a Canillo, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany no s’ha recollit cap unitat, a Encamp i la Massana la xifra s’ha elevat a 40 unitats, informa l’ANA.



Respecte als petits electrodomèstics, cal destacar que mentre que a Ordino no se n’ha recollit cap, a Canillo (on la dada és més elevada) s’ha arribat als 40 quilograms.



Finalment, en el cas dels tòners i elements d’informàtica, les parròquies on més unitats s’han recollit són Escaldes-Engordany i Ordino (36 i 22 unitats, respectivament), i a l’altre extrem se situaria Canillo, on no s’ha recuperat cap unitat.