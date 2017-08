Sense sentència

31 de maig, 28 de juny i 26 de juliol. Són les tres dates que s’havien programat per a la lectura de sentència de Jaume Cabot per l’afer de les contrasenyes andorra.ad. Tot i posposar-se tres vegades, el resultat sempre ha estat el mateix: la suspensió de la lectura de la sentència i ara sine die. Així doncs, Cabot està esperant una resolució que no arriba, però que li pot comportar fins a quatre anys de presó, part condicional, i qualificada a pagar una indemnització de 95.000 euros a Andorra Telecom, a un extreballador de la parapública i al Govern, segons va demanar el ministeri fiscal durant el judici, que es va celebrar el 28 i el 29 de març.



Tres mesos de retard des que es va programa la primera lectura i sembla que n’hi ha per temps. De fet, des del mateix Tribunal de Corts alerten els periodistes quan truquen: «Ja us avisarem quan tinguem data», però el dia no arriba per a un cas que s’arrossega en el temps, ja que els fets són del 2005.



Tot va començar arran d’una denúncia del mateix Cabot, però es va girar la truita i va acabar amb el demandant assegut al banc dels acusats. El 6 d’octubre del 2005, Cabot va posar en coneixement de l’Agència de Protecció de Dades (APDA), que havia trobat accidentalment i navegant per Internet un total de 15.995 adreces de correu electrònic del domini andorra.ad amb les seves contrasenyes i que, per tant, contenia dades personals dels usuaris. Segons l’acusat, ho va trobar en un eMule alemany on estava buscant pel·lícules i llibres de receptes de cuina. Com a prova, va aportar una captura de pantalla que es veia l’IP d’un usuari andorrà que compartia aquest arxiu amb aquesta informació confidencial a la safata d’incoming de l’eMule.



Després de cinc anys d’investigació policial, Cabot va ser acusat com a presumpte autor de tres delictes: el d’intercepció de la comunicació amb vulneració de la intimitat a tercers, ja que se l’acusa d’haver entrat en un ordinador d’un treballador del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (STA, ara Andorra Telecom) per obtenir les dades de les adreces; de crear un fitxer clandestí on es van dipositar les adreces; i el de crear un document fals, que seria la captura de pantalla que va presentar davant l’APDA.

L’STA, perjudicada / Durant el judici, la parapública va al·legar que arran d’aquest afer, la imatge de l’empresa havia quedat desprestigiada. Per això, va haver de contractar una companyia externa que mitigués els riscos de seguretat de la informació i de confidencialitat. Segons la fiscalia, Cabot va denunciar uns fets falsos per desacreditar l’STA.



Ara bé, l’acusat va negar aquestes acusacions i ha assegurat que és innocent. Per això, la defensa va demanar-ne l’absolució el dia de l’audiència. Durant el judici, Cabot va al·legar que tot plegat es tractava d’un muntatge de la Batllia, la Fiscalia i la Policia per incriminar-lo sense proves.



Després de dos dies de judici, l’únic que van poder confirmar els pèrits és que no hi ha ni rastre dels documents de les contrasenyes a Internet. Per tant, no es pot demostrar que Cabot l’hagi creat com diu el ministeri fiscal, però tampoc que l’hagi trobat per Internet com defensa l’acusat.



Sigui com sigui, el Tribunal de Corts tenia dos mesos per analitzar totes les proves i dictaminar una resolució, cinc mesos després encara no ho ha fet i el cas se segueix dilatant en el temps. Per quant més?