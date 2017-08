La llei obliga els hotels a acotar les habitacions

Els hotels del Principat hauran d’acotar més els metres quadrats de les seves habitacions per adaptar-se als reglaments que està desenvolupant el Govern dins de la nova llei de l’allotjament turístic.



Segons va informar ahir la presidenta d’Autèntics Hotels d’Andorra (AHA), Cristina Canut, en declaracions a EL PERIÒDIC, el darrer document que els ha tramés per l’Executiu en relació a la nova legislació mostra una graella d’equipaments que defineix què ha de tenir cada hotel per aconseguir unes o altres estrelles. Per ara, el llistat encara no ha estat aprovat, però sembla que serà el definitiu.



Un dels punts que s’estipula és que el 80% de les habitacions dels establiments de cinc estrelles hauran de ser (com a mínim) de 22 m2 , amb el bany inclòs. En un inici, aquesta limitació era del 100%. I és que Canut va remarcar que en els primers reglaments que el Govern va posar sobre la taula «s’obligava als hotels de cinc estrelles a tenir totes les habitacions de 22 m2 o més, i desprès de diverses reunions i d’exercir una mica de pressió, s’ha aconseguit que el 20% de les habitacions pugui ser d’una grandària menor».



Tot i això, aquest 20% també haurà de tenir unes mesures concretes, que variaran en funció del mínim de metres obligatoris que té la categoria inferior. Per exemple, en el cas dels hotels de cinc estrelles, aquest 20% d’habitacions amb menys de 22 m2 hauran de ser de com a mínim 20 m2, ja que és el llindar mínim que es fixa en les estàncies dels establiments de quatre estrelles.

Inversions i turisme ‘low cost’ / Aquesta norma obligarà a alguns hotels a fer inversions importants, «doncs els establiments més nous potser tenen estàncies més àmplies, però la majoria dels antics hauran de fer obres per adequar la grandària de les seves habitacions», va destacar Canut. Tot i això, «és possible que alguns hotels optin per no invertir i perdre estrelles, perquè la veritat és que amb el turisme low cost que estem rebent darrerament no es donen masses garanties d’inversió». En aquest sentit, Canut va destacar que des del Govern s’esta «impulsant un turisme massiu», on prima «la quantitat i no la qualitat». Aquest fet està provocant que alguns establiments s’estiguin «plantejant deixar de gastar-se diners en reformes i adequacions encara que això signifiqui perdre estrelles, perquè saben que els turistes que vindran no faran una despesa significativa al seu hotel i que no podran recuperar la inversió».



A aquest fet s’hi suma, segons Canut, que molts hotels del centre estan «prostituint» les seves habitacions. I és que establiments de cinc estrelles estan oferint les seves estàncies per menys de 70 euros. «Amb aquests preus, es fa competència a hotels de tres estrelles, i obviament, les instal·lacions i prestacions d’establiments de cinc estrelles no són les mateixes que les de tres, per tant, s’està establint una competència a la qual no se li pot fer front».



Amb tot, la presidenta de l’AHA creu que l’actuació de l’Executiu no està sent justa, ja que per una banda es demana als hotels «que inverteixin» i per l’altra «s’incentiva un turisme que no genera beneficis i que no fa una despesa significativa al país. Per tant, sembla que l’únic que s’està buscant és omplir estadístiques i poder publicar que el nombre de vehicles i visitants que entren van en augment, sense parar-se a pensar que els turistes que estan venint durant els darrers estius (perquè a l’hivern és diferent) és molt pitjor que el que teníem fa uns anys».

Control de la qualitat / Un altre àmbit que contempla la nova llei és la regulació de la qualitat dels establiments a través de les plataformes en línia. Al respecte, Canut va remarcar que el Govern contractarà una empresa externa perquè analitzi els comentaris de la xarxa en relació als establiments del Principat, fins al punt que si un hotel té una mitjana de valoracions força negativa podrà perdre la seva categoria d’estrella.



Canut també va especificar que s’ha demanat a l’Executiu que controli acuradament aquest procés de valoració, «ja que és molt fàcil fer un perfil fals i posar comentaris negatius a les pàgines d’Internet. Per tant, volem que s’asseguri que l’empresa és rigorosa i que no es limitarà únicament a sumar les notes que han posat els usuaris a través de la xarxa, sinó que mirarà tots els factors i que confirmarà que es tracta d’un client que veritablement ha estat a l’hotel».



Segons Canut, el Govern encara no ha especificat com es podrà garantir que els comentaris siguin verídics, tot i que «ens ha assegurat que es vetllarà perquè la nota interposada per l’empresa externa sigui fidel a la realitat, i la veritat és que no ens queda més remei que confiar en la seva paraula».

Temps d’adaptació / En vista de tots els canvis legislatius, els hotels estan a l’espera de saber quin període d’adaptació tindran per adequar-se a la nova norma. Segons Canut, el Govern encara no els ha especificat quant temps tindran per fer les adaptacions necessàries. Tot i això, la presidenta de l’AHA creu que, com a mínim, haurien «de disposar d’entre sis mesos i un any per fer tots els canvis escaients. I és que cal pensar que només que s’hagin de fer obres per engrandir les habitacions ja es necessitarà un temps força ampli».