Cristian Martínez s’afegeix a les baixes de Xus Rubio, Vales i Moisés

El serial de baixes i de jugadors amenaçats de sanció marquen els dos pròxims compromisos oficials de la selecció nacional, demà a les illes Fèroe i el diumenge vinent a Suïssa. A les baixes per cicle de targetes grogues de Xus Rubio, Marc Vales i Moisés San Nicolás per al primer partit, s’ha d’afegir la d’un altre dels jugadors més importants en l’actualitat com és Cristian Martínez. El jugador de l’FC Andorra es perdrà els dos partits per motius personals i per tant no està a la convocatòria, que excepcionalment està formada per 21 jugadors enlloc de 18 i val per als dos partits, comptant, això sí, amb els tres sancionats.



Així doncs, Koldo podria disposar de tres efectius més del que és habitual per al partit a Suïssa. El motiu és que , Ilde, Ludo, Aláez, Marc Pujol i Maneiro tenen una targeta groga i si en veuen una altra a les illes Fèroe, hauran de complir cicle.



Malgrat aquest gran contratemps, Koldo Álvarez es mira la situació amb tranquil·litat. Al darrer partit oficial, l’històric contra Hongria, també va haver d’afrontar les baixes de Vieira, Marc Garcia, Jordi Rubio, el propi Cristian Martínez i Ivan Lorenzo i Andorra va aconseguir la segona victòria en partit oficial (1-0). No és casualitat: els que surten al terreny de joc, compleixen amb les expectatives. «Baixes sempre hi ha alguna per a tots els partits, aprens a conviure amb elles. L’important és que els entrenaments d’aquest estiu han anat força bé, han estat profitosos. Es veu que la gent està ficada, s’esforça, i a mi m’està costant fer les convocatòries. Això és una bona notícia», va analitzar Koldo.



Així doncs, el seleccionador ha pogut comprovar amb els seus propis ulls com estan els jugadors de forma física. Assegura que «arriben bé», «rodats», però també va recordar que malgrat que contra illes Fèroe Andorra va aconseguir al març d’aquest any el primer punt de l’era Koldo després de set anys al càrrec, el rival sempre és superior en aquest aspecte: «La diferència física és molt gran, però la suplirem amb il·lusió i ganes de fer-ho bé».



La defensa, clau dels 4 punts seguits / Els quatre punts consecutius que porta Andorra no són cap secret: 0-0 i 1-0. 180 minuts sense encaixar un gol. Xus Rubio i Moisés van ser els titulars en els laterals en els dos partits, acompanyats per Ildefons Lima i Max Llovera com a parella de centrals. A la dreta, el màxim candidat és Jordi Rubio; a l’esquerra, les opcions de la convocatòria són Marc Garcia i Maneiro. En tot cas, per a Koldo la ratxa de dos partits sense perdre és anecdòtica: «Es palpa que ens arriba un partit complicat i si no posem els peus a terra se’ns farà molt llarg», va advertir.