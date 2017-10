Notícia Vila i Mata, els candidats preferits dels demòcrates a raonador DA pot optar pel consens o escollir el càrrec en segona volta L’actual Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez. Autor/a: MARICEL BLANCH

La llista a possibles successors de l’actual Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez, es redueix a dos noms, segons fonts properes a Demòcrates per Andorra (DA). Els preferits de la majoria són Marc Vila, advocat i exministre d’Exteriors amb Riba i de Justícia i Interior amb Martí, i Magda Mata, psicòloga clínica i exsecretaria d’Estat de Benestar i Igualtat amb el Govern Bartumeu. I entre ells, destaca especialment Vila, que comptaria amb el suport del ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca.



La decisió final, però, s’haurà de prendre al Consell General amb el vot favorable de dues terceres parts dels seus membres en primera votació. En cas de no aconseguir aquest consens, en segona volta només caldria obtenir la majoria per escollir candidat. De fet, la decisió ja s’hauria d’haver pres tenint en compte que el mes de setembre va concloure el mandat del Raonador. Com que encara no hi ha relleu, però, Rodríguez segueix exercint en funcions.



Altres candidats / Vila i Mata són els favorits però no els únics noms que s’han posat sobre la taula. Entre els altres candidats proposats també destaca Montserrat Ronchera, consultora de comunicació de professió i que ha sigut membre de la junta directiva de la CEA i del consell de la CASS. Ronchera no s’hauria presentant voluntària als grups però tindria el suport d’una part dels consellers generals.



Un altre possible candidat al càrrec és l’advocada Mireia Canturri, que va exercir al gabinet jurídic governamental abans de decantar-se per exercir en un despatx privat. També l’encampadana Júlia Sánchez o la laurediana Angelina Peralba haurien sonat com a possibles candidates amb la intenció de posar un Raonador femení i sense lligams polítics.

L’exconsellera general per la parròquia d’Encamp, Maria Pilar Riba, i l’excònsol d’Ordino, Josep Duró, també van ser posat sobre la taula però ja haurien estat descartats.