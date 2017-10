Notícia Barroso felicita Andorra per la gestió de la crisi de BPA i el seu compromís El Principat és el sisè país del món que supera la cinquena ronda d’avaluació del Moneyval Durao Barroso durant el seu discurs, ahir al vespre. Autor/a: SFGA

«Esteu fent bons passos i us felicito, podeu afrontar el futur amb orgull», d’aquesta manera va concloure ahir a la nit el seu discurs l’expresident de la Comissió Euoropea i exprimer ministre de Portugal, José Manuel Durao Barroso, davant els assistents a la primera Cimera Andorrana de Finances.



Barroso va parlar del «compromís» d’homologació del Principat que va ser «important per a Andorra però també per a la Unió Europea», va dir. L’exmandatari i actual membre de Goldman Sachs va destacar la «bona voluntat» del país per emprendre reformes i el compromís d’integrar-se en una economia globalitzada.



«Els inversors no busquen els simpàtics, busquen l’estabilitat i la credibilitat del sistema. Andorra és un estat de dret amb òrgans competents per legislar i fer complir les lleis», va dir. I va fer un paral·lelisme amb el Brèxit: «Quan els bancs s’han de moure de Londres, busquen les regulacions més severes però més estables que els donin continuïtat», va assegurar.



moneyval/ Ahir també es va anunciar que Andorra ha superat la cinquena avaluació del Moneyval i es converteix en el sisè país del món en aconseguir-la i el que ho ha fet amb una puntuació més alta. «És un estadi molt exigent, no només cal implementar els requisits sinó demostrar acuradament que s’estan complint», va explicar el ministre de Finances, Jordi Cinca.



«Això no vol dir que hàgim de parar aquí, el procés té la seva continuïtat i el 2018 haurem de presentar un informe de seguiment», va aclarir Carles Fiñana, cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand).



blanqueig de capitals/ Fiñana va dir que els punts febles detectats a l’avaluació del Moneyval estan relacionats amb l’estudi de riscos. «Hem detectat alguns aspectes tant en l’àmbit públic com en el privat en matèria de blanqueig que hem de millorar i és el que estem fent», va explicar.



En els propers dos anys aquest informe rebrà un seguiment per part dels avaluadors i Fiñana confia que la situació haurà millorat.

Respecte les sospites de blanqueig que han tingut ressò aquesta setmana, el responsable del Uifand ha concretat que «fins a l’octubre de 2017 hem registrat 79 declaracions de sospita i esperem que la xifra pugi fins a finals d’any».



Malgrat això, va considerar que «els andorrans cada cop més ens estem posant al cap que això del blanqueig de capitals no és qualsevol cosa, per tant, hem millorat molt la preocupació al respecte i per això pugen les declaracions de sospita».



Fiñana va apuntar a les tasques de divulgació que s’han fet des de la Uifand com una de les causes perquè sector i ciutadans siguin més conscients de la problemàtica.