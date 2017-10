Notícia La 39a Fira es posa en marxa amb la previsió de fregar la xifra “rècord” de 70.000 visitants Martí celebra que l’esdeveniment mostri un "projecte conjunt" com és l’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany El cap de Govern i la cònsol major d'Andorra la Vella inauguren la 39a Fira de la capital. Autor/a: ANA / M. F.

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Toni Martí, han estat els encarregats de donar aquest matí el tret de sortida a la 39 Fira de la capital. Amb la tradicional tallada de cinta, ambdues autoritats (acompanyades d’altres cònsols parroquials i membres de l’Executiu) han inaugurat un dels esdeveniments més multitudinaris d’Andorra la Vella. Enguany, la Fira compta amb 200 expositors i un pressupost de 310.000 euros.



Segons Marsol, s’espera que aquesta edició compti amb “xifres rècord” de visitants, ja que la previsió és, com a mínim, igualar les entrades de l’any passat, i sí és possible, fregar les 70.000. De fet, Martí ha confirmat aquesta xifra i ha destacat que un dels motius de dita previsió és la “millora” de l’economia andorrana que s’està vivint darrerament.



Ambdues autoritats han coincidit en indicar que un dels estands predilectes d’aquesta edició serà el que mostra el projecte d’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany. En relació, Martí ha remarcat que des del Govern sempre s’ha desitjat que les parròquies “vagin en positiu” i que, precisament, aquest estand “mostra un gran projecte de futur que s’ha fet en comú”. A més, ha afegit que aquest “és el camí” que cal seguir, “perquè amb iniciatives com aquestes poc a poc farem que el PIB pugui pujar més enllà del 2%”.