Notícia El Parlament de Catalunya aprova la República Catalana 70 diputats voten a favor de la resolució sobre la independència Moments abans de la votació al Parlament de Catalunya Autor/a: EROPA PRESS

Aquesta tarda el Parlament de Catalunya ha aprovat la República Catalana després de votar per majoria la resolució insta el Govern de la Generalitat a iniciar el procés constituent cap a la República Catalana. Just abans de la votació, els diputats de Ciutadans, el Partit Popular i el Partit Socialista han abandonat l’hemicicle com a protesta cap a la resolució que s’havia de votar.

Moments abans, el Ple del Parlament ha estat altre cop l'escenari de les desavinences entre els diferents grups parlamentaris. Ciutadans i el Partit Popular, han tancat files a favor de la constitució espanyola i la unitat d'Espanya, i acusant els independentistes de persecució i manipulació. Catalunya sí que es Pot, amb resignació, destacava l'error d'aplicar el 155 i de declarar unilateralment la independència. Des de les CUP, que ha dedicat el seu discurs a Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, han destacat el mandat del poble derivat del referèndum del dia 1 d'octubre com a guia cap a l'autodeterminació. El grup parlamentari de Junts pel Sí va defensar la resolució davant la intervenció de les institucions catalanes per part del Govern espanyol així com la persecució que s’està fent de l’independentisme a través de les forces de seguretat de l’estat així com del sistema judicial espanyol.







Tensió les darreres setmanes



Fa mesos que el nostre país veí viu una tensa situació política, amb dos governs enrocats en les seves posicions. L’empresonament dels líders d’Omníum Cultural i l’ANC ha aconseguit tensar la corda encara més. Malgrat tot, de portes enfora, el Govern de Puigdemont mostrava la voluntat de dialogar per trobar una sortida al conflicte sense deixar de banda el seu objectiu polític. El Govern de Rajoy s’ha mostrat ferm a l’argument del retorn a la legalitat, i disposat a aplicar si cal la força per intentar retornar al punt d’inici la partida. Han estat diversos els actors nacionals i internacionals que s’han ofert a fer de mitjancer en el conflicte, governs inclosos. El Lehendakari basc Iñigo Urkullu ha pres en les darreres hores rellevància ja que diverses informacions l’apuntaven com a mediador clau, amb un peu posat al suport del govern espanyol pels seus pressupostos, i l’altre a l’ideari del nacionalisme basc, però que finalment no hauria aconseguit cap acord. Durant el dia d’ahir el President Puigdemont va obrir la porta a convocar eleccions autonòmiques si rebia per part de Madrid el compromís de no aplicar l’article 155 que intervindria l’autogovern i si no es prohibien en els comicis els partits o programes independentistes. A mitja tarda, no havent aconseguit cap acord satisfactori, va anunciar que seria el Parlament qui decidiria com procedir.





Rajoy defensava aquest matí el 155 al Senat espanyol



Mentre el Parlament aprovava la resolució, el Senat espanyol debatia l’aplicació de l’article 155, on Mariano Rajoy ha defensat les mesures per intervenir Catalunya amb un discurs molt dur sobre la situació de la societat catalana i els seus polítics i sense obrir cap porta a la reconciliació i al diàleg entre els governs català i l’espanyol. El president del Govern central ha afirmat que es veu obligat a desplegar l'article 155 de la Constitució, perquè ha de "protegir" els catalans "de l'actitud del Govern de la Generalitat". "El que està sobre la taula és si ha arribat el moment que s'imposi la llei per sobre d'una altra consideració, no contra Catalunya sinó per impedir que s'abusi de Catalunya", ha declarat entre un llarg aplaudiment dels senadors del PP. "Del que s'ha de salvar Catalunya no és del 155, sinó dels estralls que estan causant les actituds anticonstitucionals", ha afegit al final d'un discurs de més de 40 minuts.

El cap de l'Executiu ha subratllat que no està disposat a "reconèixer categories desiguals" entre els espanyols per "assossegar el desafiament". "Confio que lluny d'egoismes de partit, càlculs electorals, inclinacions ideològiques i petites mesquineses, sapiguem oferir un gest i donar una resposta que estigui a l'altura del que esperen de nosaltres tots els espanyols", ha conclòs Rajoy en referència a la resta de grups. El President espanyol ha convocat un consell extraordinari de ministres per les set de la tarda per tal de prendre les mesures per aplicar l’article 155. Pocs segons després de la votació al Parlament, a través d'una piulada Rajoy ha demanat calma als espanyols i ha dit que l'estat de dret reestablirà la legalitat a Catalunya.