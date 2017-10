El VPC busca sumar la primera victòria a casa

La irregularitat ha marcat l’inici de campionat del VPC. A les quatre primeres jornades, de les quals tres jugades a domicili, l’equip només va poder assolir una victòria. Les derrotes s’han anat acumulant i l’equip vol canviar la tendència per començar a remuntar llocs a la classificació. Demà es presenta a l’Estadi Nacional l’US Lezadoise, el líder (15.30 hores).



El conjunt francès suma un ple de victòries i «té un equip molt complert amb una molt bona davantera», indica Jonathan Garcia, entrenador del VPC. Per contrarrestar les virtuds dels rival imprimiran «un joc dinàmic, on la pilota es mogui ràpidament». A l’estrena com a local el conjunt andorrà va sumar una derrota i en aquesta ocasió confien que el resultat sigui diferent. «Esperem fer un molt bon partit per guanyar i que la primera victòria a casa no es faci esperar». Pel tècnic, l’equip està seguint una evolució que l’ha de portar fins allí on vol: «Hi ha molts jugadors nous i s’ha de trobar un equilibri. Estic satisfet de com està anant l’evolució, però som conscients que encara ens falta molt. Les sensacions als entrenaments cada dia són millors, amb els jugadors tenint el sistema de joc més clar. Esperem que això es tradueixi en victòries». Canturri, Agustín i Taurinyà, que es van lesionar amb la selecció, són baixa.



D’altra banda, el VPC femení sub-18 de rugbi 7 juga avui a l’Estadi Nacional un triangular on també hi participen el Canigó i el Carcassona.