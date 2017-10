El Tic Tapa defensa liderat contra la UE Santa Coloma

La jornada sis de la Lliga Multisegur Assegurances porta demà duels interessants que poden marcar el devenir de la classificació. El líder, el Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià, defensa la seva posició capdavantera davant una UE Santa Coloma que té ganes de remuntar posicions després d’un inici dolent de temporada.



El conjunt dirigit per Luís Blanco s’enfronta als groc-i-negres en el matx que tanca la jornada (18.00 hores). Els lauredians, l’únic equip que encara no coneix la derrota, busquen un triomf que els permeti seguir líders en solitari i distanciar-se més d’un rival que, com sempre, lluita per aconseguir títols i que s’ha recuperat després de sumar dues victòries seguides.



A un punt del líder es troben UE Engordany i FC Lusitans. Els escaldencs juguen contra el cuer, el Penya Encarnada d’Andorra, que encara no ha estat capaç de sumar cap punt en el que va de campionat. El matx serà a les 16.00 hores. Per la seva part, el Lusitans es troba amb l’Inter Club Escaldes (12.00 hores). Els de Llorenç Codoñés busquen tornar a vèncer després d’empatar a la darrera jornada, mentre que els d’Àlex Somoza trencar la tendència de dues derrotes consecutives.



Qui espera acabar d’una vegada amb la mala dinàmica és el Vallbanc FC Santa Coloma, que s’havia mostrat com el conjunt més fort en les primeres jornades, ocupant el lideratge, però ara porta tres enfrontaments seguits sense guanyar, amb dos empats i una derrota. Al migdia juga contra Nóbrega Constructora FC Encamp. Tots dos necessiten vèncer tenint en compte els seus objectius. Els colomencs per a què els primers classificats no s’escapin, mentre que els encampadans perquè els que té per sobre tampoc ho facin, ja que se situa a la penúltima plaça a quatre punts del sisè, l’Inter.