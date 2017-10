El MoraBanc busca una victòria que li serveixi com a revulsiu

Si una cosa necessita el BC MoraBanc Andorra és guanyar. Les victòries aporten confiança en la feina que es realitza diàriament i aporten una dinàmica positiva a l’hora de treballar que a dia d’avui el conjunt de Joan Peñarroya no té. Necessita aquell triomf que serveixi com a revulsiu per capgirar la tendència actual, tant a la Lliga Endesa com a l’EuroCup. Demà rep a l’Iberostar Tenerife al Poliesportiu d’Andorra (12.30 hores).



El començament de temporada andorrà marca que l’equip no està passant per un bon moment, sumant només un triomf en els vuit partits disputats entre ACB i competició europea. A més, en els dos últims enfrontaments la imatge i el marcador no van ser gens bons, perdent de 17 punts a la pista de l’UCAM Múrcia i de 18 a la del KK Cedevita. Però per a que arribi aquest revulsiu el MoraBanc necessita tornar a ser fort com a local, amb l’impuls dels seus seguidors, com va fer-ho la temporada passada, on va tenir un autèntic fortí quan jugava a casa. En les dues jornades disputades al Poliesportiu d’Andorra acumula una derrota i una victòria. En primera instància va perdre davant el Montakit Fuenlabrada a la pròrroga, mentre que en el darrer matx jugat al Principat va aconseguir l’únic triomf de moment del curs, imposant-se a l’Herbalife Gran Canària.



En les sis vegades que s’han vist les cares els dos equips, s’han repartit les victòries, amb tres victòries per a cadascun. Per superar al Tenerife, el MoraBanc haurà d’estar especialment atent en diferents aspectes on darrerament no està fi, com en la defensa, el rebot i el tir. I més tenint en compte que els canaris són la millor defensa de la competició, rebent només una mitjana de 70,8 punts per partit. Per contra, els andorrans són els tercers que més punts reben, amb un promig de 88,20.

Respecte per jugar a Andorra / El conjunt canari prepara a consciència l’enfrontament. Dimecres, com va fer el MoraBanc, va jugar a domicili a Europa. Ho feia a la Lliga de Campions FIBA, aconseguint una important victòria a Turquia contra el Gaziantep. L’endemà, de tornada, l’expedició insular va coincidir a l’aeroport de Barcelona amb la del MoraBanc, i totes dues van fer rumb cap el Principat. Els tinerfenys es troben concentrats al país i s’entrenen al pavelló que demà acollirà el matx. «Sabem que és difícil guanyar a Andorra. L’altre dia hi va perdre el Gran Canària», destaca Javier Beirán, aler del conjunt canari, destacant que el rival «anant 1-4, venen de perdre quasi de 20 davant el Cedevita, i a Croàcia, tindran ganes de posar-se en una bona dinàmica». A pesar del sotrac de resultats pel que estan passant els de Joan Peñarroya, no es refia gens del moment actual pel que passen: «Sabem que serà complicat, però hem d’aprofitar-nos de la pressió que poden tenir pels mals resultats sabent que és un equip que està per anar a millor, que tenen una plantilla amb un bon pressupost i amb grans jugadors, així que serà difícil guanyar».



Un altre jugador del conjunt canari, Tim Ambromaitis, es pronuncia en un sentit similar. «Serà un partit difícil, l’any passat quasi no van perdre a casa i poden estar amb els millors», assegura el nord-americà, que espera la millor versió del rival perquè tots els enfrontaments «a la Lliga Endesa són molt difícils, així que hem d’estar preparats per a un partit molt dur».

Finestres FIBA / Els clubs de l’ACB va celebrar ahir una reunió informativa a Madrid sobre les finestres FIBA, amb la participació del director general del MoraBanc, Francesc Solana. A la trobada es tractava de realitzar una posició conjunta davant la incidència dels partits internacionals. La Lliga Edensa es detindrà durant aquests períodes de seleccions i els clubs tenen a les seves mans la convocatòria prèvia de 117 jugadors de tres continents, amb l’afectació que suposa i preocupació per a la planificació de les entitats. El MoraBanc té a la llista jugadors com Albicy, Karnowski i Blazic.



Pistes calentes / L’ACB sempre realitza enquestes en diferents aspectes a tècnics i jugadors dels equips participants. La darrera que fa entre els components de les plantilles és quina és la pista més calenta de la competició, allí on l’ambient pot marcar el desenvolupament del partit per tot el que es viu a les graderies. Un representant de cada club va respondre a la pregunta. Per part del MoraBan va ser Jaime Fernández. El base madrileny indica que ho és Miribilla, la del RETAbet Bilbao Basket: «Hi ha un ambient fantàstic i sempre és un lloc maco per jugar». També hi ha algú que considera que ho és el Poliesportiu d’Andorra. Aquest és Xavi Rabaseda, de l’Herbalife Gran Canària. Pel jugador de Ripoll, dues pistes d’aquestes característiques són les del «Múrcia i Andorra. L’any passat ho van demostrar».

El club estrena una aplicació per al mòbil

Com a una eina més de relació amb els aficionats, el BC MoraBanc Andorra estrena un aplicació per a mòbil on els seguidors trobaran diversos serveis. Es pot descarregar gratuïtament des del Play Store pels dispositius d’Android i en breu també des d’Apple Store. Els usuaris de l’app tindran l’oportunitat de comprar-hi entrades i fer-se el carnet de soci, a més de tenir tot tipus d’informació sobre el club i l’equip, com les estadístiques en directe dels jugadors durant els partits. També tindran accés a promocions exclusives que realitza l’entitat. Aquesta és una iniciativa que desenvolupen la major part dels equips de la Lliga Endesa per estar més a prop dels aficionats.