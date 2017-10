Pintures surrealistes i figuratives de la mà d'Antonio García Parra

Ja només amb 8 anys va quedar finalista d’un concurs de dibuix d’àmbit de tot Catalunya, amb una obra on hi havia un arbre i un pastor alemany tan ben aconseguits que el jurat es pensava que havien estat calcats.

És autodidacta tanmateix però, en una ocasió va assistir a un curs on li van indicar que tenia un gran talent però que li calia un millor coneixement del color, tècnica a la que es dedica tot seguit i aprèn abastament com demostra la seva obra.

Als 26 anys ja es dedica més de ple a la pintura a l’oli i realitza el primer quadre. A partir d’aquí exposa en fires i pinta sobretot per encàrrec.

Fa uns anys rep un encàrrec per fer un regal a la família reial i ens explica que per falta d’espai el fa al bany de casa seva. Abans d’acabar-lo però perd el contacte amb qui li va encarregar i el quadre, que inicialment és de tema religiós, va transformant-se fins que al final sorgeix el seu esperit surrealista i composa « La bendición de Cataluña».

A partir d’aquí sempre busca la lluminositat i profunditat en els seus quadres i realitza obres, unes quatre per any, que moltes vegades li adquireixen directament. En moltes ocasions crea obres per encàrrec.

Recentment acorda amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fer una exposició pública i realitza per a la corporació el quadre «La creación» inspirat en el Parc del Segre.

A partir del dia 4 de novembre tindrem l’oportunitat de veure la seva obra exposada al Centre Cívil, al costat de l’Hospital de la Seu d’Urgell, on es podran contemplar les seves pintures d’olis surrealistes i figuratius. A la mostra també hi haurà com a artista convidada Ana Maria Bautista, que presentarà la seva col·lecció d’olis abstractes i acrílics. L’exposició estarà oberta fins el 30 de novembre.

La seva obra es pot veure també a internet a https://antoniomarlyn1980.blogspot.com