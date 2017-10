La vaca més mimada

«Molta cura i mimar-la molt», això és el que més necessita la guanyadora del Premi especial a la millor femella de vaca bruna d’Andorra, segons Andreu Gaspà, ramader de l’escollida.



El guardó el va rebre en el marc de la 39 Fira concurs de bestiar celebrat ahir, com és tradició tots els 27 d’octubre, des de fa molt més de 39 anys, ja que la Fira ja se celebrava en aquesta data als segles XVII i XVIII, tot i que després va patir una pausa.



«Amb la vaca bruna cal estar alerta que no tinguin taques a la pell, han de tenir el pèl d’un color uniforme i això s’aconsegueix anant amb compte amb els encreuaments», va explicar Gaspà, de la casa Saboyano d’Ordino.



Respecte del caràcter de la millor bruna, va comentar: «És una vaca forta, de muntanya i que sap trobar el seu menjar sola, espavilada».

La Fira va premiar 76 animals entre bovins, equins i ovins. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, va ser l’encarregada de felicitar cada un dels guanyadors personalment.



Segons Calvó, «el problema del relleu generacional està controlat, excepte en parròquies com Canillo, però determinades explotacions tenen gent jove al davant» va dir fent un pronòstic molt positiu de l’evolució de la professió al país.



La ministra va afegir que «el bestiar andorrà és cada vegada millor» i que, per exemple, «el programa de carn de qualitat està consolidat i s’està treballant en una campanya per donar-la a conèixer encara més al consumidor».

Certificació ecològica

Calvó va explicar com els productes andorrans compleixen sovint amb la premissa de quilòmetre 0, que és tendència entre els consumidors preocupats per la sostenibilitat dels productes que consumeixen.



En aquest mateix àmbit, la ministra va anunciar que «abans que acabi l’any volem entrar la llei de l’etiquetatge ecològic al Consell General».



«Aquesta llei farà que els productes que responguin a uns requisits concrets podran tenir una etiqueta amb una fulla que tot consumidor reconeixerà perquè serà el mateix segell que existeix arreu d’Europa», va detallar la responsable de la cartera d’Agricultura.



Calvó va considerar que «aquesta certificació ecològica, reconeguda en l’àmbit europeu, donarà visibilitat i projecció als productes andorrans».



Al Principat ja hi ha algunes empreses que compten amb un segell ecològic, tot i que la certificació es fa a través d’una certificadora privada acreditada, Ecocert, i no d’un segell impulsat des del Govern.



Aquest fet fa que l’auditoria dels procediments per obtenir l’etiqueta ecològica sigui molt costosa i que no tots els productors hi puguin accedir.