L’embelliment proposa fer per a vianants un tram del Prat de la Creu

El projecte de remodelació i embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany proposa que no es pugui accedir «amb vehicle privat» al tram de l’avinguda Prat de la Creu que es troba en paral·lel al carrer Bonaventura Armengol, a excepció dels veïns de la zona. Tal i com es detalla en uns documents informatius facilitats pel Comú d’Andorra la Vella, es posa sobre la taula aquesta mesura per tal «d’augmentar la fluïdesa de la circulació de vianants entre la plaça de la Rotonda i l’avinguda Meritxell en direcció a la plaça Rebés».



Tanmateix, pel carrer Bonaventura fins a l’avinguda del Consell d’Europa i el carrer Dr. Mitjavila fins a l’avinguda Prat de la Creu es plantegen diferents modificacions. Una d’elles és alinear les voreres i definir dos carrils a la zona d’encreuament amb l’avinguda Meritxell «des de Bonaventura Armengol amb l’avinguda del Consell d’Europa», perquè segons s’especifica en el document, «és bastant caòtic des del punt de vista de la gestió efectiva i eficient del trànsit en tots els viaris urbans que envolten la plaça de la Rotonda».

Aquests canvis són únicament propostes i les actuacions finals es decidiran un cop s’aprovi públicament el projecte d’embelliment.

Altres propostes / D’altra banda, es vol millorar l’accés al pàrquing de motos de l’avinguda Meritxell fins a la plaça del Poble, així com el carrer Roc dels Escolls, que segons els documents, «ha de quedar com una continuïtat de Meritxell en acabats». També es preveu eliminar «completament» el carril de circulació de l’avinguda Carlemany i deixar únicament un carril de pujada a la part alta de l’avinguda Meritxell.



Per poder millorar la mobilitat vertical de l’avinguda de la capital es va proposar instal·lar diferents ascensors. En aquest sentit, es preveu situar-ne un a la rampa que comunica Meritxell amb el carrer Fiter i Rossell i un altre a la zona de les escales que comuniquen Meritxell amb el carrer Bisbe Iglesias.



Finalment, es proposa mantenir les parades de taxi que hi ha actualment a l’avinguda i preparar la instal·lació necessària per ubicar-hi futurs punts de càrrega elèctrica.

Senyalització d’aparcaments / Com s’ha comentat, es limitarà molt més el trànsit de l’eix comercial central de Meritxell i Carlemany. Per aquest motiu, s’estudia tenir un major «control de l’ús de les places d’aparcament i establir una senyalització dinàmica del número de places lliures i la seva ubicació» a través de pantalles interactives i aplicacions mòbils que es podran descarregar els ciutadans.

Mobiliari urbà / Pel que fa a l’embelliment conjunt i el mobiliari que s’instal·larà a les dues avingudes, el projecte detalla que s’han seguit les «línies i idees definides pel centre de Pontevedra i el de Tolosa». En aquest sentit, els espais comptaran amb plataformes de fusta que exerciran de bancs, fanals versàtils amb publicitat, papereres sense bossa amb un dipòsit d’acumulació de brossa soterrat i paviment de granit clar, entre d’altres.



Pel que fa a les papereres, la cònsol major d’Escaldes Engordany, Trini Marin, va destacar ahir durant la inauguració de la 39 Fira d’Andorra la Vella que amb els nous dipòsits es podrà solucionar una «mancança» que des de fa temps tenien les avingudes, ja que quan hi ha zones «amb tant trànsit de gent» la brutícia s’acumula ràpid, malgrat que s’intensifiqui la neteja.



D’altra banda, s’especifica que l’entorn de la plaça de la Rotonda disposarà d’una zona d’estacionament i de càrrega de bicicletes de lloguer, així com un escenari per poder-hi celebrar «activitats culturals i cíviques».