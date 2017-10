39a Fira d’Andorra la Vella amb xifres «rècord»

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el cap de Govern, Toni Martí, van ser els encarregats de donar ahir el tret de sortida a la 39a Fira de la capital. Amb la tradicional tallada de cinta, ambdues autoritats (acompanyades d’altres cònsols parroquials i membres de l’Executiu) van inaugurar un dels esdeveniments més multitudinaris d’Andorra la Vella. Enguany, la Fira compta amb 200 expositors i un pressupost de 310.000 euros.



Segons Marsol, s’espera que aquesta edició arribi a «xifres rècord» de visitants, ja que la previsió és, com a mínim, igualar les entrades de l’any passat, i sí és possible, fregar les 70.000. De fet, Martí va confirmar aquesta xifra i va destacar que un dels motius de dita previsió és la «millora» de l’economia andorrana que s’està vivint darrerament. En aquest sentit, va recordar l’estimació de creixement econòmic del 2% que es preveu de cara a l’any que ve i que es va anunciar dijous passat.



Martí també va destacar que no és «el mateix venir com a cap de Govern a la Fira de fa set anys, que estava en plena recessió i en moments molts durs de crisi», que a la d’enguany. Perquè amb «l’esforç de tots, sobretot de la societat civil, Andorra ha regit una vegada més el seu canvi de model de creixement».

L’estand estrella

Ambdues autoritats van coincidir en indicar que un dels estands predilectes d’aquesta edició serà el que mostra el projecte d’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany. En relació, Martí va remarcar que des del Govern sempre s’ha desitjat que les parròquies «vagin en positiu» i que, precisament, aquest estand «mostra un gran projecte de futur que s’ha fet en comú». A més, va afegir que aquest «és el camí» que cal seguir, «perquè amb iniciatives com aquestes poc a poc farem que el PIB pugui pujar més enllà del 2%».



Tot i això, Marsol va detallar que un dels reclams de cada any continua sent les ofertes dels forfets que ofereixen les diferents estacions d’esquí durant la Fira, ja que «molts turistes opten per comprar els forfets durant aquests dies, així com molts residents del Principat». De fet, la cònsol es va aventurar a afirmar que «pràcticament tot el país passarà per la Fira en algun o altre moment».

La zona dels vehicles també és un dels espais més visitats durant l’esdeveniment. I és que segons Marsol, «és una bona oportunitat perquè els ciutadans contactin amb tots els concessionaris del país» i comparin les diferents ofertes que estan en el mercat.