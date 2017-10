Col·lisió entre dos vehicles a la CG1 de Sant Julià

Dos vehicles de matrícula andorrana van col·lisionar ahir davant del centre comercial River, a la Carretera General 1 de Sant Julià. Els fets van tenir lloc al voltant de les 20.30 hores del vespres, quan (per causes que es desconeixen) dos turismes que circulaven en sentit sud van xocar, acabant un damunt de l’altre. En el decurs de la seva col·lisió, els vehicles es van dur per davant la parada d’autobús que hi havia a la zona, deixant la via plena de vidres i materials de la instal·lació.



En vista de l’aparatós succés, es va haver de tallar la carretera de baixada, i fins que no es va poder netejar tota la via i es van retirar els vehicles accidentats, no es va tornar a donar pas a la circulació en els dos carrils. Segons va informar el servei de Bombers, tot i les imatges de gravetat que va deixar el xoc, cap dels ocupants d’ambdós vehicles va resultar ferit, tot i que van haver de ser traslladats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per comprovar el seu estat.



Altres accidents / D’altra banda, ahir es va produir un atropellament d’una vianant a l’avinguda Meritxell, a Andorra la Vella. La dona, de 32 anys, va ser envestida per una motocicleta amb matrícula andorrana i va haver de ser traslladada a l’hospital amb ferides lleus.