Crèdit Andorrà, millor entitat del Principat en banca privada

Crèdit Andorrà ha estat designada millor entitat en banca privada a Andorra el 2017 per les publicacions financeres PWM i The Banker del grup Financial Times. El guardó reconeix el fort impuls del banc cap a la innovació en el model de negoci i la digitalització dels serveis de Wealth Management, així com l’adequació al nou marc normatiu i regulador.



Els premis, que s’atorguen anualment a les millors entitats internacionals en banca privada, es van lliurar dijous passat a Londres, en el marc d’un acte al qual van assistir el president del consell d’administració de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat, i el conseller delegat, Josep Peralba.



Segons informa l’entitat andorrana, un dels aspectes que s’han tingut en compte a l’hora de donar el premi ha estat el pla d’innovació i digitalització que està duent a terme Crèdit Andorrà per tal de dotar de més valor afegit el model de negoci, per impulsar l’omnicanalitat i millorar el servei al client.