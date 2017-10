Andorra la Vella no portarà la reforma comunal al Constitucional

La cònsol major de la capital, Conxita Marsola, va assegurar ahir que la seva corporació no s’ha plantejat portar les lleis de transferències i competències al Tribunal Constitucional. La cònsol va fer aquestes declaracions desprès que el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, anunciés la setmana passada la possibilitat de recórrer a l’òrgan jurisdiccional per tenir la seva opinió i dissipar els dubtes sorgits arran dels informes del catedràtic Aparicio, que qüestionen la constitucionalitat de les lleis.



Marsol va remarcar que el comú d’Andorra la Vella ja es va posicionar en el seu moment i va recordar que la corporació estava «d’acord amb les competències», mentre que no estava conforme amb el repartiment de les transferències pel que fa als criteris de població i territori. Per aquest motiu, «vam enviar el nostre manifest als consellers generals amb la voluntat que meditessin si havien de votar o no les lleis». Tot i això, Marsol va afegir que finalment s’ha «arribat a un acord polític» amb l’Executiu i que aquest acord ara «s’ha de mantenir».