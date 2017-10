Riuada groga i solidària

Fins a 1.200 persones en forma de gotes de solidaritat, esperança i suport als malalts de càncer van formar ahir la quarta caminada popular contra el càncer que, com una riuada, va recórrer els carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.



No hi havia un preu fixe per a la inscripció, que resta a la voluntat i a la capacitat de cada participant. Però bona part dels diners que es recullen tenen una funció molt important: financen els desplaçaments a Espanya o França per rebre el tractament de radioteràpia, que encara no es pot realitzar al país. Per a la mobilització dels pacients, la CASS només abona un fragment del trajecte.



El president de l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca), Josep Saravia, va explicar que ja van rebre «en persona, un compromís institucional del ministre de Sanitat per tirar-ho [la màquina de radioteràpia] endavant».



Saravia també va assegurar, en declaracions a l’ANA que «fa escassament un mes, el cap de Govern va dir que si havia de parar una o dues rotondes, ho faria [per tal de tenir l’aparell al país]».



Camina que caminaràs i xerra que xerraràs, l’ambient d’ahir era festiu i la meteorologia va acompanyar. Tot i això, els membres d’Assandca estaven una mica decebuts perquè no van superar la xifra d’assistents de l’edició anterior. «Però no ens podem queixar de la resposta de la gent», va reconèixer Saravia.



Assandca compta amb una vuitantena de socis però van aprofitar l’acte multitudinari d’ahir per recordar que necessiten moltes persones. En especial, perquè ben aviat engegaran dos nous i ambiciosos projectes relacionats amb la psicooncologia i el càncer de pròstata.