Viatge d’intercanvi a l’Illa de la Reunió per a escolars

Una vintena de nens i nenes de la parròquia d’Escaldes-Engordany van emprendre dissabte un llarg viatge fins a l’Illa de la Reunió.

Els infants participants compten només amb 9 i 10 anys i formen part de la 25a edició de la iniciativa: un intercanvi de joves estudiants escaldencs amb infants de la regió d’Étang Salé del país índic, agermanada amb la parròquia andorrana.



Els joves van marxar acompanyats de quatre tècnics del comú escaldenc que seran al seu costat en tot moment durant els quinze dies que passaran al país estranger.



A més, durant aquestes dues setmanes, el conseller de Cultura del comú, Salomó Benchluch; la consellera de Finances, Núria Gómez i la consellera d’Infància, Sandra Tomàs, alternaran una estada a l’illa, per tal que sempre comptin amb la presència d’un representant de la parròquia.

La selecció dels infants que formen part de l’edició d’aquest any es va haver de fer per sorteig, ja que només hi havia 20 places i fins a 35 famílies van sol·licitar participar-hi.



Més, endavant, durant la temporada d’esquí, una vintena de nens i nenes de l’Illa de la Reunió faran el viatge invers per completar l’intercanvi cultural de la iniciativa. «És una experiència realment molt forta en tots els sentits», va dir Benchluch, en referència a la joventut dels viatgers i a l’envergadura de la fita.