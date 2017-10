Si es creix, que sigui en qualitat

El cònsol menor i conseller delegat d’Esports, Cultura i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, Marc Pons, va fer ahir un balanç més que «satisfactori» de la setena edició de la Fira d’associacions, en la qual han pres part una cinquantena d’entitats.



Un dels punts que més va voler destacar Pons és la gran participació que ha registrat l’esdeveniment al llarg dels tres dies, «tant pel que fa a la informació que s’ha donat» des de cada associació com per la vintena de propostes que s’han desenvolupat al llarg de tota la fira.



Segons informa l’ANA, el cònsol també va remarcar que tot i que no hi ha comptadors, sembla que les xifres de la 39 Fira d’Andorra la Vella són majors que en edicions anteriors, tant per les ofertes dels expositors com de les entitats. I quant al creixement de l’esdeveniment, va posar en relleu que a la llarga caldrà plantejar-se un recinte firal, tot i que de moment «el pas endavant que cal fer ha de ser en qualitat».



De fet, Pons va remarcar que part de dit creixement qualitatiu ja s’ha pogut veure en l’edició d’enguany, ja que els estands tan institucionals com de comerciants i entitats, que «posen en valor el seu producte», han experimentat una gran millora a nivell d’exposició i contingut.



Tot i l’èxit destacat per Pons, l’envelat de la Fira d’associacions ha comptat amb menys estands, ja que algunes entitats s’han traslladat a la zona exterior. Segons el cònsol menor, aquest fet és més que «positiu», perquè estar en altres espais, com l’entrada, dona més visibilitat. A més, el cònsol menor va voler subratllar la presència de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics, que ha donat el toc diferenciador i «la benvinguda» als visitants mostrant microvehicles.



Finalment, Pons va manifestar que tant les ofertes dels Serradells (matrícula a cost zero, per exemple) com la nova imatge que oferirà el centre esportiu amb la remodelació de la façana han tingut molt bona acollida. Per tot, no va dubtar en dir que els participants i la ciutadania han «respost molt bé» a la 39a Fira.