Nit romàntica amb final tràgic

Una nit de passió que acaba amb un final tràgic. Era cap a les dotze quan dos adolescents, menors d’edat, van decidir colar-se a la casa d’ella, mentre els pares dormien, tal com va explicar el jove davant del Tribunal de Corts la setmana passada.



La noia va deixar la porta entreoberta perquè el noi pogués accedir al pis i anar a l’habitació. Els dos es van quedar adormits al llit. Era juliol del 2014 i els dos estaven de vacances d’estiu.

El que sí que treballava, però, era el pare. A les sis del matí, com cada dia, li va sonar el despertador per recordar-li que havia de complir amb les seves obligacions laborals. Ara bé, aquell matí li esperava una sorpresa a l’interior del seu domicili.



Segons el relat del noi, estava dormint quan de cop i volta va aparèixer el pare enfadat i va començar a proliferar crits com «et mataré». El jove, que llavors tenia setze anys, es va despertar de cop pels crits. Després, però, segons el seu testimoni, l’home encara va anar més lluny i el va pegar amb una sabata de tacó a l’esquena. També li va propinar cops amb un pal de fregar o d’escombra. «No ho recordo», va ressaltar l’adolescent, que ara té dinou anys. Arran d’això, va patir diverses contusions a l’esquena.

Versions contraposades / La versió del pare, però, difereix molt del relat de la víctima. Segons va explicar també a la vista, ell anava pel passadís quan va veure un jove, que intentava creuar i sortir de la casa. La porta d’entrada estava entreoberta, però com que el noi va veure l’home va fer mitja volta i va entrar a l’habitació de la filla. «Em pensava que era un lladre», va assegurar l’ara acusat. Llavors, es va treure del peu la sabatilla que tenia d’estar per casa i li va llençar al jove. Ara bé, la filla va sortir i li va explicar que era un amic seu. «Jo no sabia que estava amb algun noi, mai ens havia parlat d’ell», va ressaltar el pare a la vista.



Tot i això, hi hauria unes imatges de l’esquena del jove, que es van presentar en el judici, que corroborarien la versió del menor. La pèrita mèdica sí que va afirmar que semblaria que hi havia signes d’agressió amb una sabata i un pal, però no es va atrevir a confirmar-ho cent per cent, ja que la fotografia no es veia bé.



El ministeri fiscal va demanar divuit mesos de presó condicional per un delicte de danys dolosos i que, a més, podrien haver estat més greus, ja que l’agressió es va fer amb un pal. La pena és condicional a l’abonament de 700 euros a la víctima pels danys que li va causar. A més, també va tenir en compte que l’home ja havia estat penat amb anterioritat per aquest delicte. La defensa, però, va considerar que no hi ha proves de l’agressió i en va demanar l’absolució.