Robatori a l’oficina del Santander a Puigcerdà

Un home que anava amb la cara descoberta i no va utilitzar la força es va endur 12.000 euros dijous, al migdia, de l’oficina del Banc Santander a Puigcerdà, situada a la cèntrica plaça de Josep Cabrinetty.



Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per localitzar el lladre, després de visionar les càmeres de seguretat i comprovar que no havia amagat les seves faccions durant el robatori. Segons va informar el cos policial, l’haurien reconegut com un foraster que feia uns dies que era a la capital de la Cerdanya quan van passar els fets.



Segons informa Ràdio Seu, l’home va irrompre armat al local i, després d’amenaçar els empleats, es va emportar el botí. Tot i això, el diari digital Nació Cerdanya, va publicar que el robatori no va ser violent i que els fets van passar molt ràpid.



El mateix diari digital recull que l’home va actuar en solitari i va aprofitar el desconcert dels treballadors per saltar un dels taulells i prendre 12.000 euros en un feix que hi havia sobre la taula. Després, va marxar corrent.



Segons va informar l’oficina de premsa dels Mossos d’Esquadra, el lladre no va intercanviar cap paraula amb els treballadors ni els va dir cap amenaça verbal. Ara, el cos de Mossos treballa per aclarir les circumstàncies del robatori i esbrinar si, efectivament, l’home va actuar sol o estava coordinat amb alguna altra persona o grup.

També caldrà esbrinar si l’home havia estat controlant la dinàmica de l’entitat bancària durant els dies previs en els quals se l’havia vist per Puigcerdà.