Els hotels temen que la situació a Catalunya afecti la temporada

La situació política a Catalunya també preocupa als professionals del sector hoteler, ja que creuen que podria afectar al nombre de reserves. Malgrat que el president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, assegura que «de moment no ha tingut repercussió», tant ell com la presidenta d’Autèntics Hotelers, Cristina Canut, recorden que el 3 d’octubre hi va haver una vaga general a Catalunya i que es van tallar moltes carreteres, també les que es requereixen per accedir a Andorra. «Allò va ser un dimarts, però imagina’t que ho fan un divendres o un dia festiu», reflexiona Ara. «Jo tinc por que apliquin l’article 155 i tanquin les fronteres», confessa Canut.



Tot i aquesta incertesa, Ara espera que aquesta sigui una temporada òptima. De fet, segons detalla, a partir del 2015 va començar a repuntar el sector. Així, el president de la UHA indica que de moment ja tenen reserves pel pont que es celebra a Espanya al desembre, en el qual és festiu el 6 i el 8 d’aquest mes, així com per Nadal. Bones expectatives que també comparteix Canut que explica que en el seu cas pràcticament no treballen en grups, sinó que ho fan amb particulars, per la qual cosa estan pendents de les reserves d’última hora.

Entre 700 i 800 treballadors / A l’espera de com evolucioni la situació política al país veí, la UHA estima que aquesta temporada d’hivern requerirà entre 700 i 800 treballadors, unes xifres similars a les d’altres anys. «Això és el que li hem fet saber a la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i al Servei d’Immigració», explica Ara. D’una manera similar s’expressa Canut, que tot i no tenir xifres exactes, manifesta que requeriran més o menys al mateix personal. «Això afecta més els hotels que tanquen durant la temporada d’estiu que requeriran contractar personal», assenyala.



Per tal de fer front a aquesta necessitat, recentment, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar que per la temporada d’hivern han obert 3.787 autoritzacions, un 15,42% més que la temporada, que principalment es destinaran al sector hoteler.