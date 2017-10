Equilibrar turisme i despesa

Buscar un equilibri entre el tipus de turista que entra i la despesa que deixa. Això és el que creu que s’ha de perseguir el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Manel Ara.



L’any passat, el Principat va registrar l’entrada de 8 milions de visitants, però Ara manifesta que no serveix de res si no generen despesa o és ínfima. «L’augment dels turistes implica un major cost ecològic, un increment de la gestió del reciclatge, l’ús de les infraestructures, entre d’altres», va exposar Ara. Així doncs, pel responsable de la UHA «no és bo que vinguin molts turistes que la despesa que fan és baixa»



És per aquest motiu que, segons Ara, «l’objectiu número u és, en comptes d’augmentar l’entrada de vehicles, pujar la despesa mitjana», va destacar Ara.

Així i tot, va apuntar que tampoc es pot viure només d’un turisme d’elit i reduït. Això es deu el fet que llavors només hi haurà un nombre reduït de visitants i també tindrà un impacte negatiu per a l’economia del país. En aquesta línia, Ara va argumentar que si es disminueix dràsticament l’entrada de turistes en pro a un d’exclusiu, farà que hi hagi menys visitants i, per tant, no es requereixin tantes infraestructures. Això comportaria que es tanquessin hotels, botigues i estacions d’esquí, per exemple. També implicaria que no hi haguessin tants treballadors i, per tant, tampoc es requerissin tants metges, mestres o agents de circulació. «Molta gent hauria de marxar del país», va valorar Ara. Tot plegat, seria perjudicial per a l’economia andorrana.



En aquest sentit, va argumentar que es requereix «equilibrar l’entrada del turisme amb la despesa». Així doncs, Ara és partidari que entri un turisme de més nivell del que hi ha ara, que deixi despesa, però sense que sigui massa exquisit i això comporti que s’hagin de tancar serveis. «Al final com moltes coses el punt d’equilibri és el punt mitjà, no hem d’anar a un turista molt elitista ni un molt econòmic», va precisar.



Per atreure aquest tipus de visitant, Ara diu que l’única via és la professionalització del sector, amb una gestió moderna i obtenir la rendibilitat que toca. Tot aquest procés «l’ha de catalitzar la UHA».



Ara bé, amb la tessitura actual, per l’hoteler el que s’ha de fer és buscar la rendibilitat més gran al turisme que hi ha ara a Andorra. «Hem d’aprofitar el que tenim», va concloure Ara.