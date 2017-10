L’FC Andorra perd la condició d’invicte

En el sisè partit que disputa arriba la primera derrota de la temporada de l’FC Andorra. Va ser al camp d’un dels conjunts punters de la categoria, l’EFAC Almacelles, i va ser per la mínima (1-0).



L’entrenador tricolor, Marc Castellsagué, va decidir-se per fer un marcatge individual sobre Canadell, realitzat per Alàez, per tal que no pogués efectuar el seu joc, fet que van aconseguir. Pol va estar atent a un primer xut d’Èric, mentre que a l’altra porteria Chiné va salvar en dues ocasions l’opció que els visitants s’avancessin. A la mitja hora Pol posava una mà salvadora en el servei de córner de Canadell. Al 42 els lleidatans marcaven. En un servei ràpid de banda la defensa no estava prou atenta i Ciru rematava per posar per davant als seus.



A la represa els andorrans van tractar de fer un pas endavant. Aquest cop el xut de Ciru no va poder superar Pol, que rebutjava la pilota, mentre que Chiné va tornar a salvar el gol visitant. Passaven els minuts i Castellasgué va decidir jugar amb un defensa de tres i posar Àlex a dalt, per guanyar en joc aeri. Al tram final Cristian, Aaron i Ricard Fernàndez, que debutava al primer equip, van tenir oportunitats, però sense èxit. Els tricolors finalitzaven el partit amb un jugador menys. En tres minuts Nazzaro veia dues targetes grogues i era expulsat al 89 al tallar amb falta un contraatac. «És una derrota digna, perquè l’equip ha estat valent fins el final. Ho hem intentat i sortim amb el cap ben alt. Hem estat seriosos i demostrant que posem les coses difícils a tots els equips», exposava Castellsagué.