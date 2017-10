Salut entrarà a tràmit abans del 2018 la proposta del psicòleg per la CASS

Sembla que l’ingrés des psicòlegs a la cartera de serveis de la sanitat pública està més a prop que mai, després d’anys i panys de batalla. Almenys segons el que assegura Òscar Fernàndez. El president del Col·legi oficial d’Andorra (Copsia), de fet, va avançar ahir a aquest rotatiu que «cap a finals de novembre o principis de desembre», el Ministeri de Salut entrarà a tràmit en seu parlamentària una proposta perquè les visites al psicòleg entrin a la CASS. En tot cas, serà abans de finals d’any.



Aquesta serà la culminació d’una sèrie d’accions prèvies. Fernàndez, en representació del Copsia, i la direcció de la CASS i la Comissió de Sanitat i Medi Ambient del Consell General, tenen previstes diverses reunions que començaran en els pròxims dies i que serviran per donar forma al projecte.



No té pinta que aquest procés s’allargui per gaire temps. Durant les trobades hi haurà intercanvi d’informació, opinions, debat de cada punt, però no és res que comenci de zero. Sense anar més lluny, fa poc menys d’un any que el Copsia ja es va reunir amb la comissió i els partits polítics, «però llavors no es va acabar de donar el pas».



Llavors, Fernàndez ja va posar sobre la taula els plantejaments per efectuar la demanda. En les pròximes reunions, doncs, el president del col·lectiu reforçarà tots els arguments que va aportar llavors... «I esperem que aquesta vegada arribem a un consens. És el moment de mullar-se», sosté Fernàndez.

Recollida de signatures / La Copsia està bolcada en arribar a una entesa perquè si ja des de principis de segle lluita perquè el psicòleg entri a la cartera de serveis de la sanitat pública, en els darrers anys han detectat que en les visites, són molts els pacients que els demanen que entri, els pregunten i els mostren el seu suport.



La recollida de signatures no serveix per res a nivell jurídic. El Copsia no espera un allau de signatures i de fet, Fernàndez va reconèixer que la xifra és el que menys s’hauria de valorar: «Es tracta més d’una qüestió simbòlica de plasmar el suport popular que ens transmeten de manera verbal. I això també s’ha de tenir en compte perquè és el que demana el ciutadà».



Més de 600 signatures / El col·lectiu de psicòlegs ronda les 600 signatures aconseguides, des de fa deu dies que va endegar la iniciativa. Que no hi hagi cap xifra a assolir en forma d’objectiu no vol dir que no estigui lluitant per recopilar el màxim possible. El Copsia es va plantejar fins i tot tenir presència amb un estand propi a la Fira d’Andorra. La idea finalment no va acabar quallant però es van posar en contacte amb altres entitats que sí tenien el seu espai i als quals els van deixar a disposició formularis perquè tothom que volgués estampés la seva firma. El resultat ha estat demolidor. Portaven unes 300 en una setmana i en tres dies han duplicat la xifra.



«No pensem fer servir aquestes signatures, tot i que hi ha iniciatives populars que han aconseguit canvis», defensa un Fernàndez que té més que clar que té davant seu una oportunitat que no està disposat a deixar escapar. «No pel bé dels psicòlegs, sinó de tots», va sentenciar.