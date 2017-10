Ensisa assegura que fins l’any 2019 hi haurà un forfet conjunt

Les darreres declaracions públiques fetes per l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, (del setembre passat) mostraven que seria difícil «mantenir» el forfet únic de Grandvalira fins l’any 2019, que és quan s’ha de fer efectiu el trencament de l’entitat. Tot i això, en declaracions a EL PERIÒDIC, el director general d’Ensisa, David Hidalgo, assegura que el forfet conjunt s’haurà d’oferir, com a mínim, fins que es dissolgui la societat. De fet, així s’estableix «en els estatuts del conveni» que regula la dissolució.



Un cop es faci efectiva la separació de les dues societats que formen Grandvalira (Saetde i Ensisa), «ja serà una altra història», remarca Hidalgo. Tot i això, el director confia en arribar a un acord perquè el forfet únic es mantingui, ja que si s’arriba «a un escenari de trencament» que no permet esquiar a tot el domini «ens acabarem fent mal tots». Segons Hidalgo, és qüestió de «posar-se d’acord, però assegura que li «costaria imaginar que gent que ha format part tants anys del món de la neu tingui una idea diferent al forfet conjunt, esperem que la cosa no vagi per aquí i que el trencament es faci de la manera més ordenada possible».

Més venda de forfets / Malgrat que la situació de Grandvalira pugui generar incertesa, sembla que la venda de forfets no n’ha sortit afectada. I és que segons van confirmar ahir les entitats del món de la neu, Ski Andorra, Grandvalira i Vallnord, la Fira de la capital, celebrada el cap de setmana passat, ha sigut una oportunitat per mostrar que enguany la temporada anirà rodada. En total, durant els tres dies de l’esdeveniment s’han venut més de 2.000 forfets. D’aquests, aproximadament 350 s’han donat des d’Ski Andorra i 460 des de Grandvalira. I en general, les vendes han augmentat entre un 11 i un 15% en relació a l’any anterior.

Els compradors / El 85% dels esquiadors que han adquirit el forfet a través d’Ski Andorra durant els dies de Fira són residents, mentre que la majoria dels compradors de Grandvalira (el 74%) són estrangers. Davant d’aquestes xifres, el director comercial i de màrqueting de Grandvalira, Alfons Torreño, va remarcar ahir que es comprova que la situació que està vivint Catalunya «no ha tingut un efecte directe en la venda de forfets» i que s’espera que continuï sent així.



Per la seva part, la directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, va destacar que la seva entitat està «observant» els fets, però que –de la mateixa manera– espera que la situació del país veí no acabi afectant al sector d’esquí del Principat.

La incertesa no es bona / De la incertesa de Catalunya, Hidalgo passa a la de Grandvalira. I és que segons destaca el director general, «tots els missatges que surtin d’Andorra [en relació al trencament] que no siguin clars, són dolents. Perquè els qui estan prenent una decisió, ja no parlo de clients individuals, sinó de touroperadors, abans de tancar un acord demanaran si s’ha aclarit o no l’afer».



En aquest sentit, Hidalgo assegura que hi ha «una urgència» i que abans d’acabar l’any espera que s’hagi resolt la «incertesa», i és que durant el gener ja es comencen a tancar els primers acords amb els touroperadors de cara a la temporada vinent, «i quan anem a parlar amb ells no els hi podrem dir que ja els avisarem quan les coses se solucionin. Aquí veritablement és on ens estem jugant el futur del país.