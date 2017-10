Ski Andorra vol que els dies festius dels monitors siguin flexibles

Ski Andorra ha traslladat una petició al grup de Demòcrates per Andorra (DA) demanant que es modifiqui la proposta del codi de relacions laborals perquè el dia de descans setmanal dels monitors d’esquí sigui més «flexible». Segons va destacar ahir la directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, malgrat que l’entitat hagi estat l’encarregada de traslladar la petició, qui ha fet veritablement la demanda ha estat el col·lectiu de monitors.



Tot i això, Ski Andorra ha decidit donar suport a la modificació, ja que veuen la proposta molt «favorable». I és que tal i com va matisar Guerrero, la feina dels monitors «no és com les altres» i s’hauria de tenir en compte que la gestió de les seves hores tampoc és similar a la d’altres sectors, com per exemple, una oficina.



El col·lectiu reclama que el dia festiu pugui canviar segons la feina. En aquest sentit,la directora d’Ski Andorra va puntualitzar que la flexibilització podria permetre «gestionar millor l’agenda» de cada professional i evitar que un grup de clients hagi de canviar de professor a mitjans de la seva contractació per la fixació del dia setmanal.