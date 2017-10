Absolució per als set acusats del cas ‘Club Venus’

L’Audiència de Lleida va absoldre ahir als set acusats amb relació al registre que va tenir lloc al Club Venus de Montferrer el setembre de 2015. El jutge no ha trobat indicis dels delictes de tràfic de drogues, prostitució i pertinença a grup criminal dels quals els acusava la fiscalia, segons informa RàdioSeu.



Pel que fa a l’exercici de la prostitució, la sentència, publicada la setmana passada, conclou que no s’ha aportat proves que indiquin que les dones que hi treballaven, la majoria brasileres, estiguessin forçades a prestar serveis sexuals i retingudes dins de l’edifici contra la seva voluntat i en condicions inhumanes, com tampoc que haguessin de demanar permís als propietaris per sortir.



Sobre aquest punt, el jutge va estipular que les gravacions telefòniques de la investigació determinaven que la gerent fins i tot rebia trucades d’altres dones interessades en treballar-hi i els explicava les condicions laborals, com ara que rebrien el 60% de les consumicions i serveis cobrats i que el 40% restant se’l quedaven els propietaris de l’empresa. El text es remet, a l’hora, a l’actual Codi Penal que, segons la revisió feta justament el 2015, delimita la persecució penal de la prostitució a aquells casos en què es demostri clarament que hi ha proxenetisme, explotació aliena o que s’abusa de persones en situació vulnerable per motius econòmics o personals. Uns fets que no es van poder constatar en aquest cas.

Sense càstig als grups d’addictes / Pel que fa al delicte contra la salut pública, la sentència, considera factible que, segons van coincidir a dir tots els acusats en les declaracions, els treballadors –tant els gerents com les prostitutes– eren consumidors de drogues. Per aquest motiu, detalla, adquirien la matèria tot fent una mena de «fons comunitari», el qual no és punible en cas que es faci en grups en el quals tots els integrants en són «addictes». En el moment de la detenció, al local els Mossos d’Esquadra hi van decomissar petites quantitats de cocaïna de poca puresa –entre un 7% i un 28%– i menys de tres grams de marihuana, a banda de diners en metàl·lic, ordinadors personals, mòbils, dos rellotges de gamma alta i joies.



Finalment, l’Audiència també va descartar el delicte de pertinença a grup criminal i va asseverar que no s’ha trobat «cap indici» que els acusats tinguessin «la finalitat de perpetrar delictes o bé de comissió concertada i reiterada de faltes».



Els set acusats, ara absolts pel jutge, són tots veïns de l’Alt Urgell –cinc residents a la Seu i dos a Montferrer. Cinc d’ells són de nacionalitat espanyola mentre que els altres dos són residents originaris de Colòmbia i Portugal. La fiscalia demanava, sumant els tres delictes, penes de fins a deu anys de presó per a cadascun, a banda de multes econòmiques de prop de 10.000 euros. Les detencions es van produir entre finals d’agost i començament de setembre de 2015 i, després de prestar declaració, els implicats van ser deixats en llibertat amb càrrecs en espera del judici, que es va dur a terme al començament d’aquest mes d’octubre.