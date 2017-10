La FAE valora la feina feta i espera seguir l’evolució

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) inicia una nova temporada d’hivern amb importants reptes per als seus corredors, que els darrers anys han estat millorant posicions als rànquings internacionals. A més hi ha competicions destacades per davant on l’ens busca que també es produeixi una progressió.



«Portem uns quants anys amb una trajectòria força correcta. Anem per bon camí, en la bona línia», exposa Josep Maria Raméntol, vicepresident de la FAE. De la mateixa manera es pronuncia el director tècnic de l’ens, Carles Visa, remarcant que «la línia de treball d’aquests darrers anys ha estat clarament ascendent, no tan sols pel que fa a les estructures, sinó també quan parlem en termes de resultats esportius. La feina que hem realitzat ens situa en un moment molt bo». I les previsions també són positives després d’una pretemporada on «les condicions d’entrenament trobades i el treball realitzat ha estat molt satisfactori».

Reptes importants / Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras prendran part regularment a la Copa del Món. Verdú era el primer dels esquiadors que havia de debutar aquesta temporada al circuit, però no va poder-ho ser diumenge per la suspensió del gegant de Soelden (Àustria) a causa del fort vent. La següent en tenir l’oportunitat d’estrenar el circuit aquesta campanya és Mireia Gutiérrez, l’ 11 de novembre a l’eslàlom de Levi (Finlàndia). Per a aquesta cita, després d’una pretemporada profitosa on s’ha exercitat amb regularitat amb l’equip rus, «estic en forma. Arribo en un bon moment», afirma la corredora. No es vol fixar més enllà, ni els Jocs Olímpics ni en un futur més llunyà, com les finals de la Copa del Món que es faran al Principat el 2019. Gutiérrez vol «anar carrera a carrera. Està clar que vull ser-hi, però queda molt». Els criteris per classificar-se pels Jocs passen per fer algun top 30 a la Copa del Món o 15 en la d’Europa. Per ser preseleccionats, en el 45 i el 30, respectivament.



Precisament, als Jocs de Pyeongchang l’objectiu serà «enviar l’equip més competitiu possible i en aquest sentit no ens preocuparem de la talla de la delegació que ens hi representarà», i a les finals de la Copa d’Europa que se celebraran al Principat confia en disposar «d’un grup força mes sòlid que en edicions anteriors, i que podrem aspirar a realitzar bons resultats amb l’ajuda del nostre públic i l’avantatge, tot i que de vegades pot tenir l’efecte contrari, de córrer a casa».



El grup A masculí aquest any canvia de base i deixa Chamonix per traslladar-se a Itàlia, a la Vall d’Aosta. Verdú realitzarà la Copa del Món de gegant i algun supergegant, mentre que Oliveras farà el descens i el supergegant. Evita posar-se objectius concrets per «no pressionar-me més del compte», assegura Oliveras. La resta de corredors prendran part a la Copa d’Europa i curses FIS, amb alguna presència a la del Món, com pot ser el cas d’Àxel Esteve. També tenen per davant els Mundials júnior. La FAE estrena programa en l’equip femení, per a especialistes en velocitat com Carmina Pallàs, Cande Moreno i Sissi Hinterreitner, tot i questa darrera té un procés de recuperació de llarga durada després d’haver estat operada. Competiran a la Copa d’Europa, els Mundials júnior i podrien tenir alguna aparició a la Copa del Món. La resta de components femenines tenen un calendari més enfocat en la formació en disciplines tècniques.



A l’organigrama tècnic entra Claude Cretier, excorredor francès especialista en velocitat, que va ser cinquè al descens als Jocs de Salt Lake City i segon a la Copa del Món de Kvitjell (Noruega). Els últims anys va formar part de l’equip gal. «Esperem que ens aporti coneixements i l’experiència que necessitem per afrontar els reptes que tenim per davant», indica Visa.