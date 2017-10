Iniciar una bona ratxa

Només porta dues victòries en tota la temporada, i aquestes s’han espaiat en el temps. La victòria contra l’Iberostar Tenerife de diumenge permet tenir l’oportunitat de sumar per primer cop dos triomfs consecutius. L’ocasió és avui, a l’EuroCup davant el Levallois Metropolitans al Poliesportiu d’Andorra (20.00 hores).



Guanyar, a més d’assolir la primera victòria a Europa, permetria iniciar una ratxa positiva de resultats, un fet que fins el moment no s’ha produït aquesta campanya. «El més important és el nostre joc, com afrontem el partit», indica el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, assenyalant que s’ha de seguir l’exemple contra el Tenerife, amb «el camí que vam mostrar en el nostre joc col·lectiu defensiu, estar junts, no desesperar-nos per no estar encertats en atac», i si hi ha solidesa, «segur que hi haurà opcions de victòria». Qualsevol opció «passa per tenir un bon equilibri en el joc defensiu i ofensiu, però si estàs bé al darrere sempre tens opcions de guanyar. Ara és un bon moment per fer-nos forts en la nostra defensa, estar més sòlids, és la part del nostre joc en la qual més estàvem patint» i «si continuem creixent en aquest aspecte segur que la confiança i l’encert també serà molt més fàcil que arribi».



El conjunt francès tampoc sap què és guanyar en aquesta edició de l’EuroCup. «No està traient bons resultats però té una plantilla amb jugadors importants coneguts per tothom, on la importància en el joc ofensiu de Prepelic és molt gran, és el jugador que assumeix més llançaments, amb molt perill en el seu llançament exterior», a més de tenir altres jugadors importants com Diaw o Pietrus, que «doten l’equip de molt talent, saber estar i afrontar un partit amb garanties». Es tracta d’un «rival que a nivell classificatòria està com nosaltres i és un partit que evidentment que hem de guanyar per continuar depenent totalment de nosaltres per tenir opcions de continuïtat en aquesta competició».



Si el MoraBanc vol estar a la segona fase de l’EuroCup, assegurar els triomfs a casa es presenten vitals, però després de començar amb tres derrotes «haurem de guanyar algun partit fora de casa, però aquí al poliesportiu ens hem de fer forts», i en aquest matx amb amb parisencs «és el dia per demostrar solidesa i que volem tenir alguna cosa a dir en aquesta competició».



Andrew Albicy coneix bé l’equip francès, on va jugar-hi. «Només és un partit i ja fa anys que vaig abandonar aquest club i ja he tingut l’oportunitat de jugar diversos cops contra ells», exposa el base, que pensa només en els seus perquè «és un partit important per a nosaltres. Necessitem guanyar» per seguir tenint opcions de classificació. Com va succeir contra el Tenerife, una de les claus serà mantenir el rigor de «la defensa. Tenim molt talent al nostre equip».