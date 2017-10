Notícia El PS alerta que el 80% de la gent no podrà pagar la sanitat amb la nova llei López afirma que els canvis que DA i Liberals volen impulsar deixaran fora als usuaris amb menys recursos

La reforma sanitària, un dels pilars de la legislatura de Martí i més important per al país, segueix sense concretar-se. O com a mínim aquesta és l’opinió del conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, que considera que els canvis que vol impulsar Demòcrates per Andorra (DA) amb el suport de Liberals d’Andorra (Ld’A) crearà «dues sanitats: una de pública restringida i una de privada», un model «que ja hem vist a Espanya i a altres països de la Unió Europea». D’aquesta manera, a parer de López, «només podran accedir a la sanitat els que tinguin més recursos econòmics». En aquest sentit, va afirmar que si la reforma de DA tira endavant, «el 80% de la població veurà reduïdes les seves prestacions sanitàries perquè no les podrà pagar» de manera que es donarà a entendre que «el dèficit sanitari ve ocasionat per la despesa dels usuaris i no per la mala organització que hi ha al sistema».



A parer del socialdemòcrata, cal enfocar la reforma des d’un punt de vista reorganitzatiu del sistema. És a dir, «més control en determinats procediments i compres, amb els salaris dels professionals, amb els múltiples càrrecs directius», tal com el Tribunal de Comptes ha recomanat diverses vegades. Segons López, però, «de tot això no se’n vol parlar». «Sempre es busca anar a retallar en l’àmbit de l’usuari però sembla que a l’hora de posar ordre en l’àmbit de la gestió del dia a dia no hi haurà canvis», va sentenciar.



Un «idil·li» amb Ld’A / López considera que la direcció «a la dreta» que està agafant el grup demòcrata ve impulsada, en gran part, per «l’idil·li o acords estranys que hi ha entre demòcrates i liberals». Una relació que ja es va evidenciar, va assegurar, amb la cessió de dos vots liberals que van permetre, juntament amb el de la independent Sílvia Bonet, aprovar la reforma de les lleis de transferències i competències comunals.



Malgrat tot, però, el líder del PS creu que tot plegat es pot quedar finalment en paper mullat. «Tinc la sensació que els demòcrates no acabaran fent res», va augurar, tot afegint que «d’alguna manera li estan fent creure al grup liberal que sí que faran una sèrie de reformes tal com van acordar en el Debat de Polítiques Sanitàries però que al final no faran res ni a nivell organitzatiu ni a nivell de les prestacions». «Porten sis anys i mig sense fer res, per tant, no serà tan sorprenent si passen un any i mig més sense prendre cap decisió», va concloure.